Поваленные деревья убили пятерых человек из-за обрушившегося на Австрию шторма

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Две девочки в возрасте четырех и восьми лет погибли в результате обрушения деревьев на берегу озера недалеко от города Санкт-Андре на юге Австрии, недалеко от границы со Словенией, сообщила полиция.

Ветер во время шторма дул с порывами более 100 км/ч.

Погода вызвали перебои в подаче электроэнергии, что заставило австрийскую национальную железнодорожную компанию OBB остановить все поезда в основном южных провинций Штирия и Каринтия, граничащих со Словенией и Италией, говорится в заявлении OBB.

Три человека также погибли в результате падения дерева в районе города Гаминг в Нижней Австрии, провинции, что окружает Вену, сообщил представитель полиции, отказавшись сообщить подробности.

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