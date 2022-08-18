П'ятеро людей загинули внаслідок шторму, що обрушився на французьку Корсику

КИЇВ. 18 серпня. УНН. П'ятеро людей загинули на французькому середземноморському острові Корсика в четвер у результаті сильних штормів, які обрушилися на цей район, зокрема 13-річна дівчинка загинула, коли дерево впало на її бунгало в кемпінгу. Про це УНН пише з посиланням на BFM TV.