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П'ятеро людей загинули внаслідок шторму, що обрушився на французьку Корсику

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. П'ятеро людей загинули на французькому середземноморському острові Корсика в четвер у результаті сильних штормів, які обрушилися на цей район, зокрема 13-річна дівчинка загинула, коли дерево впало на її бунгало в кемпінгу. Про це УНН пише з посиланням на BFM TV.

П'ятеро людей загинули внаслідок шторму, що обрушився на французьку Корсику

Деталі

12 людей отримали поранення, у тому числі один у критичному стані, через сильний дощ і вітер силою до 222 км/год у деяких районах острова.

У заяві префектури Корсики йдеться, що 13-річна дівчинка загинула внаслідок падіння дерева на кемпінг у прибережному місті Сагоні. Третім загиблим став 46-річний чоловік, убитий у місті Кальві.

За даними французької електроенергетичної компанії EDF, близько 45 000 домогосподарств на острові залишилися без електрики через урагани.

Морська влада країни заявила, що вона також провела близько 60 рятувальних операцій уздовж західного узбережжя середземноморського острова після того, як кілька кораблів опинилися на мілині.

Метеорологічне агентство Météo-France повідомило, що у деяких районах Корсики за кілька годин випало більше опадів, ніж за останні кілька місяців разом узятих.

Додамо

На півдні Франції грози в середу затопили Старий порт Марселя та головну будівлю міського суду та змусили закрити багато сусідніх пляжів. Близько 1000 домогосподарств залишилися без електрики у південних районах Луари та Ена.

Вітер зі швидкістю понад 100 км/год також був зафіксований на вершині Ейфелевої вежі у Парижі у вівторок. Міста Сент-Етьєн і Ліон також повідомили про повені в деяких районах.

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