Пятеро человек погибли в результате шторма, обрушившегося на французскую Корсику

Детали

12 человек получили ранения, в том числе один в критическом состоянии, из-за сильного дождя и ветра силой до 222 км/ч в некоторых районах острова.

В заявлении префектуры Корсики говорится, что 13-летняя девочка погибла в результате падения дерева на кемпинг в прибрежном городе Сагоне. Третьим погибшим стал 46-летний мужчина, убитый в городе Кальви.

По данным французской электроэнергетической компании EDF, около 45 000 домохозяйств на острове остались без электричества из-за ураганов.

Морские власти страны заявили, что они также провели около 60 спасательных операций вдоль западного побережья средиземноморского острова после того, как несколько кораблей оказались на мели.

Метеорологическое агентство Météo-France сообщило, что в некоторых районах Корсики за несколько часов выпало больше осадков, чем за последние несколько месяцев вместе взятых.

Добавим

На юге Франции грозы в среду затопили Старый порт Марселя и главное здание городского суда и заставили закрыть многие соседние пляжи. Около 1000 домохозяйств остались без электричества в южных районах Луары и Эна.

Ветер со скоростью более 100 км/ч был зафиксирован на вершине Эйфелевой башни в Париже во вторник. Города Сент-Этьен и Лион также сообщили о наводнениях в некоторых районах.