Пятеро человек погибли в результате шторма, обрушившегося на французскую Корсику

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 13298 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 43490 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 90678 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 125630 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 124467 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 275294 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 134882 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122685 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 376945 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84283 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2.2м/с
68%
Популярные новости

В Киеве ликвидировали масштабный пожар в складском ангаре на площади 600 м²

8 апреля, 20:00 • 6112 просмотра

В Днепре прогремели взрывы: предварительно, повреждены частные дома и авто

8 апреля, 20:09 • 13157 просмотра

В Днепре 10 пострадавших от атаки дронов: есть тяжело раненые

8 апреля, 20:44 • 11127 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 9150 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 4486 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 275294 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 298412 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 376945 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 353190 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 399358 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 79599 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 113234 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 132807 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 171792 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 80969 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Пятеро человек погибли в результате шторма, обрушившегося на французскую Корсику

Киев • УНН

 • 169038 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Пятеро человек погибли на французском средиземноморском острове Корсика в четверг в результате обрушившихся на этот район сильных штормов, в том числе 13-летняя девочка погибла, когда дерево упало на ее бунгало в кемпинге. Об этом УНН пишет со ссылкой на BFM TV.

Пятеро человек погибли в результате шторма, обрушившегося на французскую Корсику

Детали

12 человек получили ранения, в том числе один в критическом состоянии, из-за сильного дождя и ветра силой до 222 км/ч в некоторых районах острова.

В заявлении префектуры Корсики говорится, что 13-летняя девочка погибла в результате падения дерева на кемпинг в прибрежном городе Сагоне. Третьим погибшим стал 46-летний мужчина, убитый в городе Кальви.

По данным французской электроэнергетической компании EDF, около 45 000 домохозяйств на острове остались без электричества из-за ураганов.

Морские власти страны заявили, что они также провели около 60 спасательных операций вдоль западного побережья средиземноморского острова после того, как несколько кораблей оказались на мели.

Метеорологическое агентство Météo-France сообщило, что в некоторых районах Корсики за несколько часов выпало больше осадков, чем за последние несколько месяцев вместе взятых.

Добавим

На юге Франции грозы в среду затопили Старый порт Марселя и главное здание городского суда и заставили закрыть многие соседние пляжи. Около 1000 домохозяйств остались без электричества в южных районах Луары и Эна.

Ветер со скоростью более 100 км/ч был зафиксирован на вершине Эйфелевой башни в Париже во вторник. Города Сент-Этьен и Лион также сообщили о наводнениях в некоторых районах.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$60.39
Bitcoin
$76,398.30
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,027.50
Ethereum
$1,442.77