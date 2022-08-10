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Посуха загрожує 60% території ЄС та Великої Британії - дослідження

Посуха загрожує 60% території ЄС та Великої Британії - дослідження

Київ • УНН

 • 247622 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Згідно з новим дослідженням Європейської обсерваторії посухи, посуха може вразити близько 60% території ЄС та Великої Британії, що посилюється рекордною спекою в Європі цього літа, спричиненою зміною клімату, пише УНН з посиланням на Axios.

Деталі

Служба ЄС зі зміни клімату Copernicus зазначає "підвищену пожежонебезпеку через відсутність дощу і пов'язану з цим суху рослинність у поєднанні з високими температурами", на тлі того, як лісові пожежі продовжують вирувати по всій Європі.

Тим часом очікується, що у багатьох європейських країнах у серпні та вересні збережуться посушливі погодні умови, що посилить "і без того дуже критичну ситуацію", зазначила Європейська обсерваторія посухи Єврокомісії у липні.

За даними обсерваторії, це "погіршить суворість посухи та її вплив на сільське господарство, енергетику та водопостачання".

Європейська обсерваторія посухи вивчила дані за 10-денний період ближче до кінця липня і виявила, що до середини місяця 45% території ЄС перебували в умовах попередження про посуху, а 15% перебували у стані "червоного рівня тривоги", при гострому дефіциті води.

У Сполученому Королівстві, де дані Метеорологічного бюро показують, що англійські регіони Східної Англії, південний схід і південь зіткнулися з посушливим липневим періодом через історичну спеку, Центр екології та гідрології країни попередив, що посуха, ймовірно, збережеться.

"Засухи стали нашою реальністю влітку", — написав у вівторок у Twitter єврокомісар з навколишнього середовища, океанів та рибальства Віргініюс Сінкявічюс.

Країни, включаючи Францію, Іспанію, Італію та Нідерланди, стикаються з нестачею води, а русла рік по всій Європі пересихають. Посушливі умови серйозно позначаються на виробництві енергії, сільському господарстві та річковому транспорті.

Так, 100 муніципалітетів у Франції не мають проточної води, рівень Рейну в Німеччині та Франції настільки низький, що транспортування товарів під загрозою, а Нідерланди "офіційно зіткнулися з нестачею води", зазначив Синкявічюс.

"Відновлення природи - найкраще рішення, щоб змінити це", - додав він.

За прогнозами, цього тижня ще одна хвиля спеки обрушиться на північний захід та центральну Європу.

Метеобюро випустило жовте попередження про спеку для більшої частини південної Англії та деяких частин Уельсу з четверга до неділі після свого першого попередженням про екстремальну спеку минулого місяця.

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