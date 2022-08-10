Засуха угрожает 60% территории ЕС и Великобритании - исследование

ukru
14 марта, 19:57 • 85309 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 109491 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 104139 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 135507 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 136445 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 112164 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 105937 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 92272 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111310 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136710 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп о прекращении огня: 17 марта узнаем немного больше

Трамп о прекращении огня: 17 марта узнаем немного больше

14 марта, 20:12 • 34831 просмотра
Генштаб о ситуации на фронте: 123 боевых столкновения за сутки, враг совершил 70 авиаударов

Генштаб о ситуации на фронте: 123 боевых столкновения за сутки, враг совершил 70 авиаударов

14 марта, 20:45 • 21857 просмотра
Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

14 марта, 20:56 • 39687 просмотра
Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

14 марта, 23:36 • 48630 просмотра
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

01:46 • 35455 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 233576 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 263941 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 201124 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 206295 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 241470 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 85314 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 100345 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 118323 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 120759 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 128113 просмотра
Актуальное
Засуха угрожает 60% территории ЕС и Великобритании - исследование

Засуха угрожает 60% территории ЕС и Великобритании - исследование

Киев • УНН

 • 247621 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Согласно новому исследованию Европейской обсерватории засухи, засуха может поразить около 60% территории ЕС и Великобритании, что усиливается рекордной жарой в Европе этим летом, вызванной изменением климата, пишет УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Служба ЕС по изменению климата Copernicus отмечает "повышенную пожароопасность из-за отсутствия дождя и связанную с этим сухую растительность в сочетании с высокими температурами", на фоне того, как лесные пожары продолжают бушевать по всей Европе.

Между тем, ожидается, что во многих европейских странах в августе и сентябре сохранятся засушливые погодные условия, что усугубит "и без того очень критическую ситуацию", отметила Европейская обсерватория засухи Еврокомиссии в июле.

По данным обсерватории, это "ухудшит суровость засухи и ее влияние на сельское хозяйство, энергетику и водоснабжение".

Европейская обсерватория засухи изучила данные за 10-дневный период ближе к концу июля и обнаружила, что к середине месяца 45% территории ЕС находились в условиях предупреждения о засухе, а 15% находились в состоянии "красного уровня тревоги", при остром дефиците воды.

В Соединенном Королевстве, где данные Метеорологического бюро показывают, что английские регионы Восточной Англии, юго-восток и юг столкнулись с засушливым июльским периодом из-за исторической жары, Центр экологии и гидрологии страны предупредил, что засуха, вероятно, сохранится.

"Засухи стали нашей реальностью летом", — написал во вторник в Twitter еврокомиссар по окружающей среде, океанам и рыболовству Виргиниюс Синкявичюс.

Страны, включая Францию, Испанию, Италию и Нидерланды, сталкиваются с нехваткой воды, а русла рек по всей Европе пересыхают. Засушливые условия серьезно отражаются на производстве энергии, сельском хозяйстве и речном транспорте.

Так, 100 муниципалитетов во Франции не имеют проточной воды, уровень Рейна в Германии и Франции настолько низок, что транспортировка товаров под угрозой, а Нидерланды "официально столкнулись с нехваткой воды", отметил Синкявичюс.

"Восстановление природы – лучшее решение, чтобы изменить это", - добавил он.

По прогнозам, на этой неделе еще одна волна жары обрушится на северо-запад и центральную Европу.

Метеобюро выпустило желтое предупреждение о жаре для большей части южной Англии и некоторых частей Уэльса с четверга по воскресенье после своего первого предупреждением об экстремальной жаре в прошлом месяце.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы