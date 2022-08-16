Величезна лісова пожежа в Іспанії знищила тисячі гектарів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Близько 300 пожежників борються з величезною лісовою пожежею на південному сході Іспанії, яка знищила майже 10 000 гектарів у районі Валенсії. Про це УНН інформує посилаючись на AFP.
Деталі
Пожежа почалася, коли блискавка вдарила в район Валь-де-Ебо в провінції Аліканте пізно ввечері в суботу, і з того часу він швидко поширився, підживлюваний сильним вітром, що змусило евакуювати понад 1000 людей.
"Наразі згоріло більш ніж 9500 гектарів". Пожежу можна охарактеризувати як абсолютно величезну", - йдеться в повідомленні регіональної влади.
За словами офіційних осіб, пожежники в інших місцях регіону також борються із двома іншими лісовими пожежами на північ від міста Валенсія, в яких беруть участь сотні пожежних та не менше 10 пожежних літаків.
Далі на північ пожежники в регіоні Арагон намагаються взяти під контроль ще одну велику пожежу, що спалахнула в суботу, в результаті якої було спалено понад 6000 гектарів землі, внаслідок чого щонайменше 1500 людей були змушені залишити свої будинки.
Доповнення
Згідно з останніми даними Європейської інформаційної системи з лісових пожеж, цього року в Іспанії сталася 391 лісова пожежа, спричинена високими температурами та посухою, які знищили загалом 271 020 гектарів землі.
Цифри показують, що пожежі в Іспанії цього року були особливо руйнівними, знищивши більш ніж утричі площу, охоплену лісовими пожежами за весь 2021 рік, яка становила 84 827 гектарів.
Пожежі спалахнули по всій Європі, особливо у Франції, Греції та Португалії, що зробило 2022 рекордним роком для лісових пожеж на континенті.
У Португалії лісова пожежа, взята під контроль минулого тижня, знову спалахнула у вівторок у природному парку Серра-да-Ештрела, включеному до списку ЮНЕСКО.