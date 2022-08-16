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Огромный лесной пожар в Испании уничтожил тысячи гектаров

Киев • УНН

 • 254106 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Около 300 пожарных борются с огромным лесным пожаром на юго-востоке Испании, который уничтожил около 10 000 гектаров в районе Валенсии. Об этом УНН информирует ссылаясь на AFP.

Огромный лесной пожар в Испании уничтожил тысячи гектаров

Детали

Пожар начался, когда молния ударила в район Валь-де-Эбо в провинции Аликанте поздно вечером в субботу, и с тех пор он быстро распространился, подпитываемый сильным ветром, что заставило эвакуировать более 1000 человек.

"Сейчас сгорело более 9500 гектаров". Пожар можно охарактеризовать как совершенно огромный", - говорится в сообщении региональных властей.

По словам официальных лиц, пожарные в других местах региона также борются с двумя другими лесными пожарами к северу от города Валенсия, в которых участвуют сотни пожарных и не менее 10 пожарных самолетов.

Далее на север пожарные в регионе Арагон пытаются взять под контроль еще один вспыхнувший в субботу большой пожар, в результате которого было сожжено более 6000 гектаров земли, в результате чего по меньшей мере 1500 человек были вынуждены покинуть свои дома.

Дополнение

Согласно последним данным Европейской информационной системы по лесным пожарам, в этом году в Испании произошел 391 лесной пожар, вызванный высокими температурами и засухой, которые уничтожили в общей сложности 271 020 гектаров земли.

Цифры показывают, что пожары в Испании в этом году были особенно разрушительными, уничтожив более чем втрое площадь, охваченную лесными пожарами за весь 2021 год, составлявшую 84 827 гектаров.

Пожары вспыхнули по всей Европе, особенно во Франции, Греции и Португалии, что сделало 2022 рекордным годом для лесных пожаров на континенте.

В Португалии лесной пожар, взятый под контроль на прошлой неделе, снова вспыхнул во вторник в природном парке Серра-да-Эштрела, включенном в список ЮНЕСКО.

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