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Европе грозит сильнейшая засуха за 500 лет

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Европа сталкивается с сильнейшей засухой за 500 лет, при этом две трети континента находятся в готовности или предупреждении, сокращается внутреннее судоходство, производство электроэнергии и урожайность некоторых культур. Об этом УНН пишет со ссылкой на агентство Reuters.

Европе грозит сильнейшая засуха за 500 лет

Детали

В августовском отчете Европейской обсерватории засухи (EDO), которая находится под наблюдением Европейской комиссии, говорится, что 47% Европы находятся в условиях предупреждения с явным дефицитом почвенной влаги, а 17% находятся в состоянии повышенной готовности, в котором нарушена растительность.

«Сильная засуха, поразившая многие регионы Европы с начала года, по состоянию на начало августа еще больше усилила и ухудшила прогнозы», — говорится в отчете.

Этим летом большая часть Европы столкнулась с аномальными температурами, которые усилили засуху и вызвали лесные пожары.

Пострадали яровые культуры: в 2022 году урожайность зерновой кукурузы будет на 16% ниже среднего показателя за предыдущие пять лет, а урожайность сои и подсолнечника упадет на 15% и 12% соответственно.

Производство гидроэлектроэнергии пострадало, что еще больше повлияло на других производителей электроэнергии из-за нехватки воды для питания систем охлаждения.

Низкий уровень воды осложнил внутреннее судоходство, например, вдоль Рейна, поскольку снижение нагрузки на суда повлияло на транспортировку угля и нефти.

EDO заявило, что дожди в середине августа, возможно, улучшили условия, но в некоторых случаях они сопровождались грозами, которые нанесли дополнительный ущерб.

Индикатор засухи обсерватории рассчитывается на основе измерений осадков, влажности почвы и части солнечной радиации, поглощаемой растениями для фотосинтеза.

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