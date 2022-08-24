Засуха в Европе может задеть Украину - доклад ЕС

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"В ближайшие месяцы но ноября 2022 года в западном евро-средиземноморском регионе, вероятно, будут более теплые и сухие, чем обычно, условия", особенно в Испании и Португалии, говорится в отчете программы за август.

Детали

Почти половина из 27 стран ЕС находятся под угрозой засухи, при этом условия ухудшаются в Бельгии, Франции, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Люксембурге, Нидерландах, Португалии, Румынии и Испании. В отчете также отмечается рост опасности засухи за пределами ЕС, в Великобритании, Сербии, Украине и Молдове.

Copernicus отмечает, что нехватка дождя и ряд волн жары с мая привели к засушливым условиям и снижению уровня воды в реках. Это, в свою очередь, ударило по энергетическому сектору, лишив гидроэлектростанции и другие электростанции их основного источника энергии и охлаждающей жидкости.

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Нехватка воды и тепловой стресс также снижают урожайность сельскохозяйственных культур в Европе, при этом больше всего страдают кукуруза, соя и подсолнечник. Недавние дожди в августе помогли некоторым регионам, но посевы в других районах пострадали от гроз.

Дополнение

Отчет опубликован на фоне того, что, по мнению экспертов, может стать сильнейшей засухой на континенте за последние 500 лет. В течение почти двух месяцев было зарегистрировано небольшое количество осадков, и Европа в этом не одинока. Сообщается также о засушливых условиях в Восточной Африке, западной части Соединенных Штатов и северной Мексике.

Климат усиливает условия, поскольку более высокие температуры ускоряют испарение, измученные жаждой растения поглощают больше влаги, а уменьшение количества снегопадов зимой ограничивает запасы пресной воды, доступной для орошения летом.