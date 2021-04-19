Постраждав не міст Метро, а набережна: у Київавтодорі пояснили, де стався обвал

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“У ЗМІ поширюють повідомлення про обвал конструкцій мосту Метро. Звертаємо увагу, що інформація не відповідає дійсності. Ситуація трапилась не на споруді, а на облицювальних плитах підпірної стінки набережної, які конструктивно не пов’язана з мостом”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що конструкції мосту внаслідок події — не пошкоджені. Жодної загрози для людей немає.

Так, працівники КП “Київавтошляхміст” огородили частину підпірної стінки.

“Разом з тим варто зазначити, що місто планує виконати капітальний ремонт мосту Метро через Дніпро. Це буде продовження масштабного оновлення комплексу споруд, яке розпочалось з капітального ремонту мосту Метро через Русанівську протоку. І це перше масштабне оновлення з моменту будівництва споруди у 1965 році”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

Минулого року у Києві на Шулявському мості впали три стовпи освітлення, внаслідок чого рух мостом було обмежено.

Також Кличко та замовник будівництва звернулися до поліції.

Нагадаємо, вперше обвал на Шулявському мосту стався у лютому 2017 року. Тоді міський голова Віталій Кличко сказав, що міст втомився. Соцмережі підхопили його вислів і перетворили на мем.

Зазначимо, компанія “Північно-український будівельний альянс”, яка виграла тендер на реконструкцію транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вулицею Вадима Гетьмана (Шулявський міст) у Києві, за висновками Антимонопольного комітету, діяла у змові з іншою компанією.

Як раніше повідомляв УНН, у 2017 році початкова розрахункова вартість проекту становила 400 млн грн, але у 2019 році кошторисна вартість проекту реконструкції Шулявського мосту була збільшена до 1,050 млрд грн, з яких 716 млн виділено на будівельні роботи, а решта коштів — на обладнання та інші витрати, пізніше вартість зросла до 1,726 млрд грн.