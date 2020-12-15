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Шулявський міст знову втомився: впали три ліхтарі, рух обмежено

Київ • УНН

 • 38058 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. У Києві на Шулявському мості впали три стовпи освітлення, внаслідок чого наразі рух мостом обмежено. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі Патрульної поліції міста Києва.

Шулявський міст знову втомився: впали три ліхтарі, рух обмежено

“На мосту впали три стовпи освітлення. Зараз патрульні поліцейські перебувають на місці і розбираються у ситуації. Рух у бік станції „Дорогожичі“ обмежений”, — зазначили у патрульній поліції.

Також за словами ведучої телеканалу Newsone Інги Мезері, яка стала свідком падіння стовпів, пошкоджено одну машину також через це на мосту трапилося ДТП.

Нагадаємо, вперше обвал на Шулявському мосту стався у лютому 2017 року. Тоді міський голова Віталій Кличко сказав, що міст втомився. Соцмережі підхопили його вислів і перетворили на мем.

Нагадаємо, Компанія “Північно-український будівельний альянс”, що виграла тендер на реконструкцію транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вулицею Вадима Гетьмана (Шулявський міст) у Києві, за висновками Антимонопольного комітету, діяла у змові з іншою компанією. 

Як раніше повідомляв УНН, у 2017 році початкова розрахункова вартість проекту становила 400 млн грн , але у 2019 році кошторисна вартість проекту реконструкції Шулявського мосту була збільшена до 1 050 млрд грн, з яких 716 млн виділено на будівельні роботи, а решта коштів — на обладнання та інші витрати, а пізніше зросла до 1,726 млрд грн.

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