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Кличко збільшив фінансування реконструкції Шулявського мосту до 1 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко збільшив до 1,05 млрд грн кошторисну вартість проекту реконструкції Шулявського мосту. Про це свідчить розпорядження на сайті КМДА, передає УНН.

Кличко збільшив фінансування реконструкції Шулявського мосту до 1 млрд грн

Відповідне розпорядження Кличко підписав 7 жовтня.

Так, розпорядженням затверджено вартість реконструкції транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у цінах станом на 13 серпня 2019 року. Загальний кошторис становить 1 050 млрд грн.

Як повідомляв УНН, реконструкцію мосту почали 17 березня. За оцінками експертів, реконструкція всієї розв’язки триватиме приблизно 17 місяців, а проїзд новим мостом відкриють вже до кінця цього року.

Також повідомлялося, що АМКУ виявив змову у тендері на реконструкцію Шулявського мосту.

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