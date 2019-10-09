Кличко збільшив фінансування реконструкції Шулявського мосту до 1 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко збільшив до 1,05 млрд грн кошторисну вартість проекту реконструкції Шулявського мосту. Про це свідчить розпорядження на сайті КМДА, передає УНН.
Відповідне розпорядження Кличко підписав 7 жовтня.
Так, розпорядженням затверджено вартість реконструкції транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у цінах станом на 13 серпня 2019 року. Загальний кошторис становить 1 050 млрд грн.
Як повідомляв УНН, реконструкцію мосту почали 17 березня. За оцінками експертів, реконструкція всієї розв’язки триватиме приблизно 17 місяців, а проїзд новим мостом відкриють вже до кінця цього року.
Також повідомлялося, що АМКУ виявив змову у тендері на реконструкцію Шулявського мосту.