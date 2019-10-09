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Кличко увеличил финансирование реконструкции Шулявского моста до 1 млрд грн

Киев • УНН

 • 22049 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко увеличил до 1,05 млрд грн сметную стоимость проекта реконструкции Шулявского моста. Об этом свидетельствует распоряжение на сайте КГГА, передает УНН.

Кличко увеличил финансирование реконструкции Шулявского моста до 1 млрд грн

Соответствующее распоряжение Кличко подписал 7 октября.

Так, распоряжением утвержденна стоимость реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Гетьмана в ценах по состоянию на 13 августа 2019 года. Общая смета составляет 1 050 млрд грн.

Как сообщал УНН, реконструкцию моста начали 17 марта. По оценкам экспертов, реконструкция всей развязки продлится примерно 17 месяцев, а проезд по новому мосту откроют уже к концу этого года.

Также сообщалось, что АМКУ обнаружил заговор в тендере на реконструкцию Шулявского моста.

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