Кличко увеличил финансирование реконструкции Шулявского моста до 1 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко увеличил до 1,05 млрд грн сметную стоимость проекта реконструкции Шулявского моста. Об этом свидетельствует распоряжение на сайте КГГА, передает УНН.
Соответствующее распоряжение Кличко подписал 7 октября.
Так, распоряжением утвержденна стоимость реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Гетьмана в ценах по состоянию на 13 августа 2019 года. Общая смета составляет 1 050 млрд грн.
Как сообщал УНН, реконструкцию моста начали 17 марта. По оценкам экспертов, реконструкция всей развязки продлится примерно 17 месяцев, а проезд по новому мосту откроют уже к концу этого года.
Также сообщалось, что АМКУ обнаружил заговор в тендере на реконструкцию Шулявского моста.