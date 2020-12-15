Шулявский мост опять устал: упали три фонаря, движение ограничено

"На мосту упали три столба освещения. Сейчас патрульные полицейские находятся на месте и разбираются в ситуации. Движение в сторону станции "Дорогожичи" ограничено", - отметили в патрульной полиции.

Также по словам ведущей телеканала Newsone Инги Мезери, которая стала свидетелем падения столбов, повреждено одну машину также из-за этого на мосту случилось ДТП.

Напомним, впервые обвал на Шулявском мосту произошел в феврале 2017 года. Тогда мэр Виталий Кличко сказал, что мост устал. Соцсети подхватили его высказывание и превратили в мем.

Напомним, компания "Северо-украинский строительный альянс", что выиграла тендер на реконструкцию транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Вадима Гетьмана (Шулявский мост) в Киеве, по выводам Антимонопольного комитета, действовала в сговоре с другой компанией.

Как ранее сообщал УНН, в 2017 году начальная расчетная стоимость проекта составила 400 млн грн, но в 2019 году сметная стоимость проекта реконструкции Шулявского моста была увеличена до 1,050 млрд грн, из которых 716 млн выделено на строительные работы, а остальные средства - на оборудование и другие расходы, а позже выросла до 1,726 млрд грн.