АМКУ виявив змову у тендері на реконструкцію Шулявського мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Компанія “Північно-український будівельний альянс”, що виграла тендер на реконструкцію транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вулицею Вадима Гетьмана (Шулявський міст) у Києві, за висновками Антимонопольного комітету, діяла у змові з іншою компанією. Про це УНН повідомляє з посиланням на офіційне повідомлення АМКУ.
Повідомляється, що організатором торгів виступало столичне комунальнепідприємство “Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд”.
“У ході розслідування, яке проводило Київське обласне територіальне відділення було зібрано докази, щокомпанії „Північно-український будівельний альянс“ та „Спецбуд-Плюс“ (обидві входять до корпорації „Укрбуд“) діяли у змові”, — йдеться у повідомленні АМКУ.
Також повідомляється, що окрім підроблених документів у одного з фігурантів розслідування, Комітет установив, що зазначені компанії:
— виконували роботи для одних і тих самих генпідрядників, які є членами тієї ж корпорації;
— знаходяться за однією адресою;
— спільно використовують засоби зв’язку;
— мають спільних працівників;
— використовують однакову ІР-адресу для податкового звітування та для входження до електронних кабінетів системи “Клієнт-Банк”;
— надавали фінансову допомогу одна одній тощо.
“Базуючись на зібраних доказах, 19 червня 2019 р. Тимчасовою адмінколегією АМКУ накладено штраф на ТОВ „Північно-український будівельний альянс“ та ТОВ „Спецбуд-Плюс“ за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатівторгів, у розмірі 112 млн грн (по 56 млн грн на кожну з компаній)”, — повідомили в АМКУ.
Нагадаємо, що у травні Комітет уже штрафував ці ж компанії за інші змови — на торгах з будівництва корпусу Національногоінституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова та реконструкції гімназії ім. Бойченка. Тоді штраф склав близько 150 млн грн.
Як повідомляв УНН, реконструкцію мосту почали 17 березня. За оцінками експертів, реконструкція всієї розв’язки триватиме приблизно 17 місяців, а проїзд новим мостом відкриють вже до кінця цього року.