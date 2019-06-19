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АМКУ выявил сговор в тендере на реконструкцию Шулявского моста

Киев • УНН

 • 17044 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Компания "Северо-украинский строительный альянс", выигравшая тендер на реконструкцию транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Вадима Гетьмана (Шулявский мост) в Киеве, по выводам Антимонопольного комитета, действовала в сговоре с другой компанией. Об этом УНН сообщает со ссылкой на официальное сообщение АМКУ.

АМКУ выявил сговор в тендере на реконструкцию Шулявского моста

Сообщается, что организатором торгов выступало столичное комунальнепидприемство "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений".

"В ходе расследования, которое проводило Киевское областное территориальное отделение были собраны доказательства, что компании "Северо-украинский строительный альянс" и "Спецстрой-Плюс" (обе входят в корпорацию "Укрбуд") действовали в сговоре", - говорится в сообщении АМКУ.

Также сообщается, что кроме поддельных документов у одного из фигурантив расследования, Комитет установил, что указанные компании:
- выполняли работы для одних и тех же генподрядчиков, которые являются членами той же корпорации;
- находятся по одному адресу;
- совместно используют средства связи;
- имеют общих работников;
- используют одинаковую IP-адрес для налоговой отчетности и для вхождения в электронных кабинетов системы "Клиент-Банк";
- оказывали финансовую помощь друг другу и тому подобное.

"Основываясь на собранных доказательствах, 19 июня 2019 Временной админколегиею АМКУ наложен штраф на ООО "Северо-украинский строительный альянс" и ООО "Спецстрой-Плюс" за совершение антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результативторгив в размере 112 млн грн (по 56 млн грн на каждую из компаний)", - сообщили в АМКУ.

Напомним, что в мае Комитет уже штрафовал эти же компании за другой сговор- на торгах по строительству корпуса Национальногоинституту сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова и реконструкции гимназии им. Бойченко. Тогда штраф составил около 150 млн грн.

Как сообщал УНН, реконструкцию моста начали 17 марта. По оценкам экспертов, реконструкция всей развязки продлится примерно 17 месяцев, а проезд по новому мосту откроют уже к концу этого года.

Украинские Национальные Новости

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