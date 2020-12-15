Втомлений Шулявський міст: Кличко та замовник будівництва звернулися до поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. "Дирекція будівництва шляхо-транспортних споруд міста Києва" та міський голова столиці Віталій Кличко написали заяви до поліції через падіння трьох стовпів освітлення на Шулявському мосту. Про це у власному Telegram-каналі повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує УНН.
“Щодо ситуації, що трапилася на Шулявському шляхопроводі. Замовник будівництва - КП "Дирекція будівництва шляхо-транспортних споруд міста Києва" - звернувся із заявою до поліції. Також звернувся до правоохоронних органів і я. Зараз експерти та оперативно-слідча група на місці встановлюють причини падіння опор. Та обстежують інші опори на мосту”, - зазначив Кличко.
Також мер Києва зазначив, що головна відповідальність лежить на генеральному підряднику, який відповідає за якість робіт.
“Я переконаний, що правоохоронні органи повинні оперативно встановити причини інциденту - щоб винні понесли відповідальність”, - підсумував очільник столиці.
Нагадаємо, що у Києві на Шулявському мості впали три стовпи освітлення, внаслідок чого наразі рух мостом обмежено.
Нагадаємо, вперше обвал на Шулявському мосту стався у лютому 2017 року. Тоді міський голова Віталій Кличко сказав, що міст втомився. Соцмережі підхопили його вислів і перетворили на мем.