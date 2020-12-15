Уставший Шулявский мост: Кличко и заказчик строительства обратились в полицию
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" и мэр столицы Виталий Кличко написали заявления в полицию из-за падения трех столбов освещения на Шулявском мосту. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует УНН.
"О ситуации, случившейся на Шулявском путепроводе. Заказчик строительства - КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева", - обратился с заявлением в полицию. Также обратился в правоохранительные органы и я. Сейчас эксперты и оперативно-следственная группа на месте устанавливают причины падения опор. И обследуют другие опоры на мосту", - отметил Кличко.
Также мэр Киева отметил, что главная ответственность лежит на генеральном подрядчике, который отвечает за качество работ.
"Я убежден, что правоохранительные органы должны оперативно установить причины инцидента - чтобы виновные понесли ответственность", - подытожил глава столицы.
Напомним, что в Киеве на Шулявском мосту упали три столба освещения, в результате чего сейчас движение по мосту ограничено.
Напомним, впервые обвал на Шулявском мосту произошел в феврале 2017 года. Тогда мэр Виталий Кличко сказал, что мост устал. Соцсети подхватили его высказывание и превратили в мем.