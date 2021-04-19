Пострадал не мост Метро, а набережная: в Киевавтодоре объяснили, где произошел обвал

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Информация об обвале конструкций моста Метро в Киеве не соответствует действительности. Ситуация произошла не на сооружении, а на облицовочных плитах подпорной стенки набережной, которая конструктивно не связана с мостом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Киевавтодора".