Пострадал не мост Метро, а набережная: в Киевавтодоре объяснили, где произошел обвал
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Информация об обвале конструкций моста Метро в Киеве не соответствует действительности. Ситуация произошла не на сооружении, а на облицовочных плитах подпорной стенки набережной, которая конструктивно не связана с мостом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Киевавтодора".
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"В СМИ распространяют сообщение об обвале конструкций моста Метро. Обращаем внимание, что информация не соответствует действительности. Ситуация произошла не на сооружении, а на облицовочных плитах подпорной стенки набережной, которые конструктивно не связаны с мостом", - говорится в сообщении.
Сообщается, что конструкции моста в результате происшествия - не повреждеы. Никакой угрозы для людей нет.
Так, работники КП "Киевавтодормост" огородили часть подпорной стенки.
"Вместе с тем стоит отметить, что город планирует выполнить капитальный ремонт моста Метро через Днепр. Это продолжение масштабного обновления комплекса сооружений, которое началось с капитального ремонта моста Метро через Русановский пролив. И это первое масштабное обновление с момента строительства сооружения в 1965 году", - отмечается в сообщении.
Дополнение
В прошлом году в Киеве на Шулявском мосту упали три столба освещения, в результате чего движение по мосту было ограничено.
Также Кличко и заказчик строительства обратились в полицию.
Напомним, впервые обвал на Шулявском мосту произошел в феврале 2017 года. Тогда мэр Виталий Кличко сказал, что мост устал. Соцсети подхватили его высказывание и превратили в мэм.
Отметим, компания "Северо-украинский строительный альянс", которая выиграла тендер на реконструкцию транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Вадима Гетьмана (Шулявский мост) в Киеве, по выводам Антимонопольного комитета, действовала в сговоре с другой компанией.
Как ранее сообщал УНН, в 2017 году начальная расчетная стоимость проекта составила 400 млн грн, но в 2019 году сметная стоимость проекта реконструкции Шулявского моста была увеличена до 1,050 млрд грн, из которых 716 млн выделено на строительные работы, а остальные средства - на оборудование и другие расходы, позже стоимость выросла до 1,726 млрд грн.