Посол ЄС обурена дискваліфікацією українського скелетоніста Гераскевича
Київ • УНН
Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова висловила обурення дискваліфікацією українського скелетоніста Владислава Гераскевича. Він був виключений за вшанування загиблих спортсменів, тоді як 20 росіян і білорусів змагаються нейтрально.
Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова відреагувала на дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича, виразивши обурення, додавши, що на Олімпіаді 20 росіян і білорусів змагаються нейтрально. Про це Матернова написав в соцмережі Х, передає УНН.
Я обурена. Скелетоніст Гераскевич був виключений після вшанування загиблих спортсменів, тоді як 20 росіян і білорусів змагаються нейтрально. Олімпійські ігри повинні символізувати єдність і підтримку, а не карати когось за те, що він пам'ятає
Доповнення
МОК дискваліфікував українця Владислава Гераскевича перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні через те, що він мав вийти на старт у "шоломі пам’яті" - як знак шани до загиблих українських спортсменів і всіх наших Героїв.
Сам Гераскевич заявив журналістам, що подасть апеляцію до Спортивного арбітражного суду (САЅ).
Водночас очільник МЗС України Андрій Сибіга засудив це рішення, назвавши його ганебним моментом та зрадою Олімпійського кодексу.
Міжнародний союз ковзанярів не дозволив українському шорттрекісту Олегу Гандею змагатися у своєму екіпіруванні. Шолом Гайдея мав напис Ліни Костенко: "Там де героїзм, там немає остаточної поразки". Раніше заборони на використання власного екіпірування отримали фристайлістка Катерина Коцар та скелетоніст Владислав Гераскевич.