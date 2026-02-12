$43.030.06
51.210.04
ukenru
Ексклюзив
16:21 • 8720 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
16:03 • 14322 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
14:09 • 14843 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
13:47 • 19014 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 19736 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 21019 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 22772 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:16 • 28374 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
12 лютого, 08:30 • 74210 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 49515 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
Посол ЄС обурена дискваліфікацією українського скелетоніста Гераскевича

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова висловила обурення дискваліфікацією українського скелетоніста Владислава Гераскевича. Він був виключений за вшанування загиблих спортсменів, тоді як 20 росіян і білорусів змагаються нейтрально.

Посол ЄС обурена дискваліфікацією українського скелетоніста Гераскевича

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова відреагувала на дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича, виразивши обурення, додавши, що на Олімпіаді 20 росіян і білорусів змагаються нейтрально. Про це Матернова написав в соцмережі Х, передає УНН

Я обурена. Скелетоніст Гераскевич був виключений після вшанування загиблих спортсменів, тоді як 20 росіян і білорусів змагаються нейтрально. Олімпійські ігри повинні символізувати єдність і підтримку, а не карати когось за те, що він пам'ятає 

- написала Матернова. 

Доповнення

МОК дискваліфікував українця Владислава Гераскевича перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні через те, що він мав вийти на старт у "шоломі пам’яті" - як знак шани до загиблих українських спортсменів і всіх наших Героїв.

Сам Гераскевич заявив журналістам, що подасть апеляцію до Спортивного арбітражного суду (САЅ).

Водночас очільник МЗС України Андрій Сибіга засудив це рішення, назвавши його ганебним моментом та зрадою Олімпійського кодексу.

Міжнародний союз ковзанярів не дозволив українському шорттрекісту Олегу Гандею змагатися у своєму екіпіруванні. Шолом Гайдея мав напис Ліни Костенко: "Там де героїзм, там немає остаточної поразки". Раніше заборони на використання власного екіпірування отримали фристайлістка Катерина Коцар та скелетоніст Владислав Гераскевич.

Павло Башинський

