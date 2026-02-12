Посол ЕС возмущена дисквалификацией украинского скелетониста Гераскевича

$43.030.06
Эксклюзив
16:21 • 10493 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
16:03 • 16898 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 16302 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
12 февраля, 13:47 • 20808 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
12 февраля, 11:56 • 20832 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
12 февраля, 11:18 • 21529 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
12 февраля, 09:49 • 23155 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
12 февраля, 09:16 • 28556 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
12 февраля, 08:30 • 74369 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 49734 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
НАТО фиксирует долгосрочную угрозу со стороны россии и Китая - Рютте
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рацион
Рада готовит сценарии выборов во время войны и уже обещает первый документ
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандалов
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 78559 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рацион
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенца
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвке
Посол ЕС возмущена дисквалификацией украинского скелетониста Гераскевича

Киев • УНН

 • 1602 просмотра

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова выразила возмущение дисквалификацией украинского скелетониста Владислава Гераскевича. Он был исключен за почтение памяти погибших спортсменов, в то время как 20 россиян и белорусов соревнуются нейтрально.

Посол ЕС возмущена дисквалификацией украинского скелетониста Гераскевича

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова отреагировала на дисквалификацию украинского скелетониста Владислава Гераскевича, выразив возмущение, добавив, что на Олимпиаде 20 россиян и белорусов соревнуются нейтрально. Об этом Матернова написала в соцсети Х, передает УНН

Я возмущена. Скелетонист Гераскевич был исключен после чествования погибших спортсменов, тогда как 20 россиян и белорусов соревнуются нейтрально. Олимпийские игры должны символизировать единство и поддержку, а не наказывать кого-то за то, что он помнит 

- написала Матернова. 

Дополнение

МОК дисквалифицировал украинца Владислава Гераскевича перед первым заездом Олимпиады-2026 в скелетоне из-за того, что он должен был выйти на старт в "шлеме памяти" - как знак уважения к погибшим украинским спортсменам и всем нашим Героям.

Сам Гераскевич заявил журналистам, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (САС).

В то же время глава МИД Украины Андрей Сибига осудил это решение, назвав его позорным моментом и предательством Олимпийского кодекса.

Международный союз конькобежцев не разрешил украинскому шорттрекисту Олегу Гандею соревноваться в своей экипировке. Шлем Гайдея имел надпись Лины Костенко: "Там где героизм, там нет окончательного поражения". Ранее запреты на использование собственной экипировки получили фристайлистка Екатерина Коцар и скелетонист Владислав Гераскевич.

Павел Башинский

СпортПолитика
Европейский Союз
Украина