Посол ЕС возмущена дисквалификацией украинского скелетониста Гераскевича

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова отреагировала на дисквалификацию украинского скелетониста Владислава Гераскевича, выразив возмущение, добавив, что на Олимпиаде 20 россиян и белорусов соревнуются нейтрально. Об этом Матернова написала в соцсети Х, передает УНН.

Я возмущена. Скелетонист Гераскевич был исключен после чествования погибших спортсменов, тогда как 20 россиян и белорусов соревнуются нейтрально. Олимпийские игры должны символизировать единство и поддержку, а не наказывать кого-то за то, что он помнит - написала Матернова.

Дополнение

МОК дисквалифицировал украинца Владислава Гераскевича перед первым заездом Олимпиады-2026 в скелетоне из-за того, что он должен был выйти на старт в "шлеме памяти" - как знак уважения к погибшим украинским спортсменам и всем нашим Героям.

Сам Гераскевич заявил журналистам, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (САС).

В то же время глава МИД Украины Андрей Сибига осудил это решение, назвав его позорным моментом и предательством Олимпийского кодекса.

Международный союз конькобежцев не разрешил украинскому шорттрекисту Олегу Гандею соревноваться в своей экипировке. Шлем Гайдея имел надпись Лины Костенко: "Там где героизм, там нет окончательного поражения". Ранее запреты на использование собственной экипировки получили фристайлистка Екатерина Коцар и скелетонист Владислав Гераскевич.