Ексклюзив
15:35 • 3126 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
14:52 • 7034 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
13:38 • 10856 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
12:41 • 14595 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 17960 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 19821 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 35114 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 19314 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 35591 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 37299 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
Пошкоджений космічний корабель "Шеньчжоу-20" повернеться на Землю без екіпажу для детального огляду

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Космічний корабель "Шеньчжоу-20" повернеться на Землю без екіпажу для детального огляду тріщини у вікні зворотної капсули. Це сталося після того, як тріщина, спричинена космічним осколком, змусила перенести місію повернення астронавтів.

Пошкоджений космічний корабель "Шеньчжоу-20" повернеться на Землю без екіпажу для детального огляду

Китайський космічний корабель "Шеньчжоу-20", який раніше було визнано непридатним до польоту через тріщину у вікні зворотної капсули, буде відправлено назад на Землю без екіпажу, щоб фахівці змогли детально оцінити його пошкодження. Про це повідомила державна телекомпанія CCTV у понеділок, пише УНН.

Деталі

5 листопада "Шеньчжоу-20" мав повернути астронавтів після шестимісячного перебування на орбітальній станції Тяньгун, проте виявлена тріщина змусила перенести місію – вперше в історії китайських пілотованих польотів. Екіпаж був змушений скористатися іншим кораблем, а пошкоджене судно залишалося пришвартованим на станції.

Китайські астронавти опинилися в пастці на орбіті після використання їхнього корабля для порятунку18.11.25, 20:55 • 15603 перегляди

Цзі Цімін, речник Китайського агентства пілотованої космічної системи, зазначив, що під час повернення корабель "отримає найдостовірніші експериментальні дані". Конструктор "Шеньчжоу" Цзя Шицзінь додав, що тріщина виникла через космічний осколок менше міліметра, який рухався надзвичайно швидко, і простягається на сантиметр.

Китай відправив на космічну станцію трьох космонавтів та чотирьох мишей31.10.25, 18:45 • 5947 переглядiв

Ми не можемо безпосередньо дослідити його на орбіті, тому ретельно вивчимо після повернення 

– сказав Цзя. 

Рішення про відкладення місії ухвалили, аби уникнути потенційно смертельної розгерметизації кабіни та перевантаження систем життєзабезпечення астронавтів.

Пошкодження на Байконурі після запуску "Союзу": росія тимчасово втратила можливість відправляти людей у космос27.11.25, 20:40 • 14636 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Техніка
Метеорит
Китай