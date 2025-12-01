Пошкоджений космічний корабель "Шеньчжоу-20" повернеться на Землю без екіпажу для детального огляду

Китайський космічний корабель "Шеньчжоу-20", який раніше було визнано непридатним до польоту через тріщину у вікні зворотної капсули, буде відправлено назад на Землю без екіпажу, щоб фахівці змогли детально оцінити його пошкодження. Про це повідомила державна телекомпанія CCTV у понеділок, пише УНН.

5 листопада "Шеньчжоу-20" мав повернути астронавтів після шестимісячного перебування на орбітальній станції Тяньгун, проте виявлена тріщина змусила перенести місію – вперше в історії китайських пілотованих польотів. Екіпаж був змушений скористатися іншим кораблем, а пошкоджене судно залишалося пришвартованим на станції.

Цзі Цімін, речник Китайського агентства пілотованої космічної системи, зазначив, що під час повернення корабель "отримає найдостовірніші експериментальні дані". Конструктор "Шеньчжоу" Цзя Шицзінь додав, що тріщина виникла через космічний осколок менше міліметра, який рухався надзвичайно швидко, і простягається на сантиметр.

Ми не можемо безпосередньо дослідити його на орбіті, тому ретельно вивчимо після повернення