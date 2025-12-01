$42.270.07
Эксклюзив
15:35 • 3192 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
14:52 • 7156 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
13:38 • 10904 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
12:41 • 14649 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 18008 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 19842 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 35178 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 19321 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 35631 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 37304 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
Золото

Поврежденный космический корабль "Шэньчжоу-20" вернется на Землю без экипажа для детального осмотра

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Космический корабль "Шэньчжоу-20" вернется на Землю без экипажа для детального осмотра трещины в окне возвращаемой капсулы. Это произошло после того, как трещина, вызванная космическим осколком, вынудила перенести миссию по возвращению астронавтов.

Поврежденный космический корабль "Шэньчжоу-20" вернется на Землю без экипажа для детального осмотра

Китайский космический корабль "Шэньчжоу-20", который ранее был признан непригодным к полету из-за трещины в окне возвратной капсулы, будет отправлен обратно на Землю без экипажа, чтобы специалисты смогли детально оценить его повреждения. Об этом сообщила государственная телекомпания CCTV в понедельник, пишет УНН.

Детали

5 ноября "Шэньчжоу-20" должен был вернуть астронавтов после шестимесячного пребывания на орбитальной станции Тяньгун, однако обнаруженная трещина заставила перенести миссию – впервые в истории китайских пилотируемых полетов. Экипаж был вынужден воспользоваться другим кораблем, а поврежденное судно оставалось пришвартованным на станции.

Китайские астронавты оказались в ловушке на орбите после использования их корабля для спасения18.11.25, 20:55 • 15603 просмотра

Цзи Цимин, представитель Китайского агентства пилотируемой космической системы, отметил, что во время возвращения корабль "получит самые достоверные экспериментальные данные". Конструктор "Шэньчжоу" Цзя Шицзинь добавил, что трещина возникла из-за космического осколка менее миллиметра, который двигался чрезвычайно быстро, и простирается на сантиметр.

Китай отправил на космическую станцию трех космонавтов и четырех мышей31.10.25, 18:45 • 5947 просмотров

Мы не можем непосредственно исследовать его на орбите, поэтому тщательно изучим после возвращения 

– сказал Цзя. 

Решение об отложении миссии приняли, чтобы избежать потенциально смертельной разгерметизации кабины и перегрузки систем жизнеобеспечения астронавтов.

Повреждения на Байконуре после запуска "Союза": Россия временно потеряла возможность отправлять людей в космос27.11.25, 20:40 • 14637 просмотров

Степан Гафтко

