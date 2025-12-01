Поврежденный космический корабль "Шэньчжоу-20" вернется на Землю без экипажа для детального осмотра

Китайский космический корабль "Шэньчжоу-20", который ранее был признан непригодным к полету из-за трещины в окне возвратной капсулы, будет отправлен обратно на Землю без экипажа, чтобы специалисты смогли детально оценить его повреждения. Об этом сообщила государственная телекомпания CCTV в понедельник, пишет УНН.

5 ноября "Шэньчжоу-20" должен был вернуть астронавтов после шестимесячного пребывания на орбитальной станции Тяньгун, однако обнаруженная трещина заставила перенести миссию – впервые в истории китайских пилотируемых полетов. Экипаж был вынужден воспользоваться другим кораблем, а поврежденное судно оставалось пришвартованным на станции.

Цзи Цимин, представитель Китайского агентства пилотируемой космической системы, отметил, что во время возвращения корабль "получит самые достоверные экспериментальные данные". Конструктор "Шэньчжоу" Цзя Шицзинь добавил, что трещина возникла из-за космического осколка менее миллиметра, который двигался чрезвычайно быстро, и простирается на сантиметр.

Мы не можем непосредственно исследовать его на орбите, поэтому тщательно изучим после возвращения