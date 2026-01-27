Pornhub обмежує доступ у Великій Британії через закон про онлайн-безпеку

Pornhub більше не буде повністю доступним у Великій Британії з 2 лютого, повідомила у вівторок його материнська компанія Aylo, пояснивши це наслідками британського Закону про онлайн-безпеку. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

У Aylo заявили, що намагалися дотримуватися вимог закону після набуття чинності торік влітку так званих "Дитячих кодексів", які зобов’язують сайти для дорослих запроваджувати високоефективну перевірку віку. Однак, за словами віцепрезидентки Aylo з бренду та спільнот Александри Кекеші, користувачі - як дорослі, так і неповнолітні - масово переходять на сайти, що не дотримуються цих вимог.

Попри те що ці висновки були передані Міністерству науки, інновацій і технологій та британському регулятору у сфері зв’язку Ofcom, "ми й надалі бачимо те саме", зазначила вона. В Aylo додали, що користувачі, які пройдуть перевірку віку до граничної дати 2 лютого, все ще матимуть доступ до сайту.

Під час пресконференції юристи Aylo наполягали, що відповідальність за це рішення слід покладати на уряд, а не на Ofcom, і заявили, що вирішити проблему може лише перевірка віку на рівні пристроїв, яку могли б запровадити такі компанії, як Google, Apple та Microsoft.

"Сам цей закон, а не наш регулятор, за своєю суттю штовхає і дорослих, і дітей у найгірші закутки інтернету - до максимально небезпечного контенту", - заявив Соломон Фрідман, партнер Ethical Capital Partners і адвокат, який представляє Aylo.

"І хоча Aylo протягом шести місяців добросовісно намагалася бути частиною цієї екосистеми, збирати дані та ділитися ними з урядом, тепер ці дані говорять самі за себе. Цей закон не лише не захищає дітей - він наражає на ще більшу небезпеку як дітей, так і дорослих в інтернеті", - додав він.

