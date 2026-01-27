$43.130.01
Ексклюзив
15:20 • 6518 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
14:04 • 8798 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
13:14 • 20490 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
12:39 • 15919 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
12:15 • 13495 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
11:34 • 23296 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
27 січня, 10:00 • 25566 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
27 січня, 08:29 • 16953 перегляди
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Ексклюзив
27 січня, 07:30 • 18971 перегляди
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23 • 33730 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Pornhub обмежує доступ у Великій Британії через закон про онлайн-безпеку

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Pornhub з 2 лютого обмежить доступ до свого сайту у Великій Британії через вимоги закону про онлайн-безпеку щодо обов’язкової перевірки віку користувачів.

Pornhub обмежує доступ у Великій Британії через закон про онлайн-безпеку

Pornhub більше не буде повністю доступним у Великій Британії з 2 лютого, повідомила у вівторок його материнська компанія Aylo, пояснивши це наслідками британського Закону про онлайн-безпеку. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

У Aylo заявили, що намагалися дотримуватися вимог закону після набуття чинності торік влітку так званих "Дитячих кодексів", які зобов’язують сайти для дорослих запроваджувати високоефективну перевірку віку. Однак, за словами віцепрезидентки Aylo з бренду та спільнот Александри Кекеші, користувачі - як дорослі, так і неповнолітні - масово переходять на сайти, що не дотримуються цих вимог.

Попри те що ці висновки були передані Міністерству науки, інновацій і технологій та британському регулятору у сфері зв’язку Ofcom, "ми й надалі бачимо те саме", зазначила вона. В Aylo додали, що користувачі, які пройдуть перевірку віку до граничної дати 2 лютого, все ще матимуть доступ до сайту.

Єврокомісія розслідує поширення незаконного контенту через чат-бот Grok Ілона Маска26.01.26, 15:27 • 5282 перегляди

Під час пресконференції юристи Aylo наполягали, що відповідальність за це рішення слід покладати на уряд, а не на Ofcom, і заявили, що вирішити проблему може лише перевірка віку на рівні пристроїв, яку могли б запровадити такі компанії, як Google, Apple та Microsoft.

"Сам цей закон, а не наш регулятор, за своєю суттю штовхає і дорослих, і дітей у найгірші закутки інтернету - до максимально небезпечного контенту", - заявив Соломон Фрідман, партнер Ethical Capital Partners і адвокат, який представляє Aylo.

"І хоча Aylo протягом шести місяців добросовісно намагалася бути частиною цієї екосистеми, збирати дані та ділитися ними з урядом, тепер ці дані говорять самі за себе. Цей закон не лише не захищає дітей - він наражає на ще більшу небезпеку як дітей, так і дорослих в інтернеті", - додав він.

Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастіше10.12.25, 12:30 • 48097 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Pornhub
Велика Британія
Microsoft
Apple
Google