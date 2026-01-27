Pornhub ограничивает доступ в Великобритании из-за закона об онлайн-безопасности

Pornhub больше не будет полностью доступен в Великобритании со 2 февраля, сообщила во вторник его материнская компания Aylo, объяснив это последствиями британского Закона об онлайн-безопасности. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

В Aylo заявили, что пытались соблюдать требования закона после вступления в силу прошлым летом так называемых "Детских кодексов", обязывающих сайты для взрослых вводить высокоэффективную проверку возраста. Однако, по словам вице-президента Aylo по бренду и сообществам Александры Кекеши, пользователи – как взрослые, так и несовершеннолетние – массово переходят на сайты, не соблюдающие эти требования.

Несмотря на то, что эти выводы были переданы Министерству науки, инноваций и технологий и британскому регулятору в сфере связи Ofcom, "мы и в дальнейшем видим то же самое", отметила она. В Aylo добавили, что пользователи, которые пройдут проверку возраста до предельной даты 2 февраля, все еще будут иметь доступ к сайту.

Во время пресс-конференции юристы Aylo настаивали, что ответственность за это решение следует возлагать на правительство, а не на Ofcom, и заявили, что решить проблему может только проверка возраста на уровне устройств, которую могли бы ввести такие компании, как Google, Apple и Microsoft.

"Сам этот закон, а не наш регулятор, по своей сути толкает и взрослых, и детей в худшие уголки интернета – к максимально опасному контенту", – заявил Соломон Фридман, партнер Ethical Capital Partners и адвокат, представляющий Aylo.

"И хотя Aylo в течение шести месяцев добросовестно пыталась быть частью этой экосистемы, собирать данные и делиться ими с правительством, теперь эти данные говорят сами за себя. Этот закон не только не защищает детей – он подвергает еще большей опасности как детей, так и взрослых в интернете", – добавил он.

