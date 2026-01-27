$43.130.01
Эксклюзив
15:20 • 7452 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
14:04 • 9608 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
13:14 • 21121 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
12:39 • 16355 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
12:15 • 13752 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
11:34 • 23651 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
27 января, 10:00 • 25730 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
27 января, 08:29 • 17009 просмотра
После того, как Odrex подал в суд на УНН, журналиста не пустили на пресс-конференцию
Эксклюзив
27 января, 07:30 • 19025 просмотра
В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении
26 января, 17:23 • 33796 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Pornhub ограничивает доступ в Великобритании из-за закона об онлайн-безопасности

Киев • УНН

 • 236 просмотра

Pornhub со 2 февраля ограничит доступ к своему сайту в Великобритании из-за требований закона об онлайн-безопасности относительно обязательной проверки возраста пользователей.

Pornhub ограничивает доступ в Великобритании из-за закона об онлайн-безопасности

Pornhub больше не будет полностью доступен в Великобритании со 2 февраля, сообщила во вторник его материнская компания Aylo, объяснив это последствиями британского Закона об онлайн-безопасности. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Подробности

В Aylo заявили, что пытались соблюдать требования закона после вступления в силу прошлым летом так называемых "Детских кодексов", обязывающих сайты для взрослых вводить высокоэффективную проверку возраста. Однако, по словам вице-президента Aylo по бренду и сообществам Александры Кекеши, пользователи – как взрослые, так и несовершеннолетние – массово переходят на сайты, не соблюдающие эти требования.

Несмотря на то, что эти выводы были переданы Министерству науки, инноваций и технологий и британскому регулятору в сфере связи Ofcom, "мы и в дальнейшем видим то же самое", отметила она. В Aylo добавили, что пользователи, которые пройдут проверку возраста до предельной даты 2 февраля, все еще будут иметь доступ к сайту.

Еврокомиссия расследует распространение незаконного контента через чат-бот Grok Илона Маска26.01.26, 15:27 • 5290 просмотров

Во время пресс-конференции юристы Aylo настаивали, что ответственность за это решение следует возлагать на правительство, а не на Ofcom, и заявили, что решить проблему может только проверка возраста на уровне устройств, которую могли бы ввести такие компании, как Google, Apple и Microsoft.

"Сам этот закон, а не наш регулятор, по своей сути толкает и взрослых, и детей в худшие уголки интернета – к максимально опасному контенту", – заявил Соломон Фридман, партнер Ethical Capital Partners и адвокат, представляющий Aylo.

"И хотя Aylo в течение шести месяцев добросовестно пыталась быть частью этой экосистемы, собирать данные и делиться ими с правительством, теперь эти данные говорят сами за себя. Этот закон не только не защищает детей – он подвергает еще большей опасности как детей, так и взрослых в интернете", – добавил он.

Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всего10.12.25, 12:30 • 48099 просмотров

