Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всего

Эксклюзив
09:54 • 6062 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
08:28 • 10464 просмотра
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
9 декабря, 20:28 • 22765 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 38197 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
9 декабря, 18:20 • 38732 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
9 декабря, 18:04 • 30469 просмотра
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
9 декабря, 15:34 • 61660 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
9 декабря, 15:14 • 41675 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59 • 27888 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
9 декабря, 10:26 • 31966 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
09:54 • 6032 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире05:30 • 22391 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба9 декабря, 15:34 • 61646 просмотра
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатностиPhoto9 декабря, 12:00 • 47335 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев9 декабря, 07:23 • 66514 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всего

Киев • УНН

 • 894 просмотра

Украина опустилась на 16-е место в мире по количеству посещений PornHub в 2025 году. Средняя продолжительность посещения выросла до 9 минут 39 секунд.

Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всего

Украина оказалась на 16-м месте среди топ-20 стран, генерирующих наибольшее количество посещений порносайта PornHub, снизившись на одну позицию с прошлогодней 15-й строчки, говорится в отчете сайта за 2025 год, где сообщили о главных трендах года в Украине, пишет УНН.

Детали

"В Украине поисковые запросы несколько прыгали, но "hentai" остался лидером, а "milf" занял второе место. "homemade" поднялось на 2 позиции на 3-е", - говорится в отчете.

Как указано, ""anime" снова осталось на 4-м месте в этом году".

"Джозефина Джексон, популярная украинская порнозвезда, лидировала на 1-м месте в этом году. Анджела Уайт была второй по количеству просмотров, а Лили Филлипс - третьей", - сказано в отчете.

Средняя продолжительность посещения PornHub среди украинцев выросла на 14 секунд и составила 9 минут 39 секунд в 2025 году.

Дополнение

В мае 2024 года сообщалось, что компания, которой принадлежит сервис PornHub, наконец зарегистрировалась плательщиком НДС, как поставщик электронных услуг.

Украина оштрафовала оператора PornHub на 5 543 долларов18.12.23, 19:24

Юлия Шрамко

УНН Lite
Тренд
Pornhub
Украина