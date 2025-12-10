Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всего
Киев • УНН
Украина опустилась на 16-е место в мире по количеству посещений PornHub в 2025 году. Средняя продолжительность посещения выросла до 9 минут 39 секунд.
Украина оказалась на 16-м месте среди топ-20 стран, генерирующих наибольшее количество посещений порносайта PornHub, снизившись на одну позицию с прошлогодней 15-й строчки, говорится в отчете сайта за 2025 год, где сообщили о главных трендах года в Украине, пишет УНН.
Детали
"В Украине поисковые запросы несколько прыгали, но "hentai" остался лидером, а "milf" занял второе место. "homemade" поднялось на 2 позиции на 3-е", - говорится в отчете.
Как указано, ""anime" снова осталось на 4-м месте в этом году".
"Джозефина Джексон, популярная украинская порнозвезда, лидировала на 1-м месте в этом году. Анджела Уайт была второй по количеству просмотров, а Лили Филлипс - третьей", - сказано в отчете.
Средняя продолжительность посещения PornHub среди украинцев выросла на 14 секунд и составила 9 минут 39 секунд в 2025 году.
Дополнение
В мае 2024 года сообщалось, что компания, которой принадлежит сервис PornHub, наконец зарегистрировалась плательщиком НДС, как поставщик электронных услуг.
Украина оштрафовала оператора PornHub на 5 543 долларов18.12.23, 19:24 • 37837 просмотров