Украина оштрафовала оператора PornHub на 5 543 долларов

Украинская налоговая оштрафовала компанию, которая оперирует сайтом PornHub, на 5543 долларов. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает УНН.

Детали

По словам Гетманцева, не все плательщики, оперирующие сервисами для взрослых, одинаково ответственно относятся к налогообложению.

Он напомнил, что известный сервис Onlyfans уже уплатил в государственный бюджет Украины с начала 2023 года 944,1 тыс. долл США.

В то же время, компания, которая оперирует сайтом PornHub, уклоняется от регистрации, в связи с чем к ней был применен штраф в размере 5543 долл. США и соответствующее НУР направлено компании и в Агентство дохода Канады - сообщил Гетманцев.

Добавим

Председатель Комитета ВР также отметил, что "каждая копейка т.н. налога на Google идет на финансирование потребностей армии, а Украина по рейтингу PornHub на 14 месте среди других стран по просмотрам потребителей электронных услуг этого сайта".