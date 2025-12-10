Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастіше
Київ • УНН
Україна опустилася на 16-те місце у світі за кількістю відвідувань PornHub у 2025 році. Середня тривалість відвідування зросла до 9 хвилин 39 секунд.
Україна опинилася на 16-му місці серед топ-20 країн, що генерують найбільшу кількість відвідувань порносайту PornHub, знизившись на одну позиції з торішньої 15-ї сходинки, ідеться у звіті сайту за 2025 рік, де повідомили про головні тренди року в Україні, пише УНН.
Деталі
"В Україні пошукові запити дещо стрибали, але "hentai" залишився лідером, а "milf" посів друге місце. "homemade" піднялося на 2 позиції на 3-тє", - ідеться у звіті.
Як вказано, ""anime" знову залишилося на 4-му місці цього року".
"Джозефіна Джексон, популярна українська порнозірка, лідирувала на 1-му місці цього року. Анджела Вайт була другою за кількістю переглядів, а Лілі Філліпс - третьою", - сказано у звіті.
Середня тривалість відвідування PornHub серед українців зросла на 14 секунд і становила 9 хвилин 39 секунд у 2025 році.
Доповнення
У травні 2024 року повідомлялося, що компанія, якій належить сервіс PornHub, врешті зареєструвалася платником ПДВ, як постачальник електронних послуг.
