Популяції понад половини видів птахів у світі скорочуються через вирубку лісів - The Guardian
Київ • УНН
Вчені встановили скорочення чисельності 61% видів птахів у світі, тоді як дев'ять років тому цей показник становив 44%. Основною причиною є вирубка лісів.
Деталі
Напередодні саміту з біорізноманіття в Об’єднаних Арабських Еміратах вчені забили на сполох щодо стану популяції птахів.
Наразі зафіксовано скорочення чисельності 61% видів птахів., тоді як ще дев’ять років тому цей показник становив 44%.
Той факт, що у трьох з п’яти видів птахів у світі скорочується чисельність популяцій, показує, наскільки глибокою стала криза біорізноманіття і наскільки терміново урядам потрібно ухвалювати заходи, які вони зобов’язались виконувати у межах численних конвенцій та угод
