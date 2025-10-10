Популяции более половины видов птиц в мире сокращаются из-за вырубки лесов - The Guardian
Киев • УНН
Ученые установили, что в мире сокращается численность более половины всех видов птиц. Причина - вырубка лесов, сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Накануне саммита по биоразнообразию в Объединенных Арабских Эмиратах ученые забили тревогу по поводу состояния популяции птиц.
Сейчас зафиксировано сокращение численности 61% видов птиц, тогда как еще девять лет назад этот показатель составлял 44%.
Тот факт, что у трех из пяти видов птиц в мире сокращается численность популяций, показывает, насколько глубоким стал кризис биоразнообразия и насколько срочно правительствам нужно принимать меры, которые они обязались выполнять в рамках многочисленных конвенций и соглашений
