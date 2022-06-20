Попри появу Тарпана у базі "Миротворець", чиновники НАЗК в Реєстр зрадників його досі не внесли

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Національне агентство з питань запобігання корупції створило для Служби безпеки базу імен ймовірних зрадників України. Вказаний Реєстр НАЗК веде спільно з громадським рухом "Чесно", на порталі якого, власне, й оприлюднений перелік осіб, що вірогідно співпрацюють з рф, можуть бути причетні до колаборантської діяльності, мають бізнес-інтереси в країні-агресор, тощо. Зараз Реєстр зрадників нараховує вже 172 особи. Водночас попри заяви народних депутатів стосовно вірогідної колаборантської діяльності одеського ексдепутата Руслана Тарпана та дані наведені про нього у базі "Миротворець", в Реєстрі зрадників його прізвище поки що відсутнє.

Додамо

Одеські компанії, такі як “Гранд Отель”, “Компас Проект” та “Квартал Руссова”, які прямо чи опосередковано належать Руслану Тарпану, контролюються з росії, бо мають у своєму складі бенефіціара та учасника з паспортом країни-агресора Раміля Шайдулліна, з яким Тарпан й досі продовжує співпрацю. Зокрема нещодавно вони разом літали до Папуа Нової Гвінеї.

На думку громадського діяча та колишнього нардепа Ігоря Мосійчука, поява розшукуваного в Україні Руслана Тарпана у базі “Миротворця” є важливим сигналом для його бізнес-партнерів. Мовляв, таким чином всі, хто стикався та захоче в майбутньому допомогти Тарпану розумітимуть, що ним цікавляться українські спецслужби.

Нагадаємо

Наразі прокуратура готує запит про надання міжнародної правової допомоги до компетентних органів Об’єднаних Арабських Еміратів з метою екстрадиції Тарпана в Україну.



Тут йому загрожує до 12 років позбавлення волі, зокрема, у справі про розкрадання майже 300 млн грн на проекті "Глибоководний випуск".