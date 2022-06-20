Попри появу Тарпана у базі "Миротворець", чиновники НАЗК в Реєстр зрадників його досі не внесли

ukru
Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 51961 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 99359 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 151658 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 151198 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 158624 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 140273 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 112576 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 106308 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 291630 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 153549 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
95 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 101549 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 70961 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 149374 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

14:01 • 60989 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

14:01 • 47999 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 149374 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 291639 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 555661 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 500789 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 702495 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 24439 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 70961 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 101549 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 138655 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 152478 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

Попри появу Тарпана у базі "Миротворець", чиновники НАЗК в Реєстр зрадників його досі не внесли

Попри появу Тарпана у базі "Миротворець", чиновники НАЗК в Реєстр зрадників його досі не внесли

Київ • УНН

 • 107432 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Головний підозрюваний у справі "Глибоководного випуску", утікач та розшукуваний МВС Руслан Тарпан, нещодавно потрапив до бази "Миротворець" як "диверсант у сфері економіки" та особа, що "підозрюється у зв'язках з ФСБ рф". Попри це, Реєстр державних зрадників, який НАЗК створило та веде спільно з ГО "Чесно", й досі фігуру Тарпана "не помітило", передає УНН.

Деталі

Національне агентство з питань запобігання корупції створило для Служби безпеки базу імен ймовірних зрадників України. Вказаний Реєстр НАЗК веде спільно з громадським рухом "Чесно", на порталі якого, власне, й оприлюднений перелік осіб, що вірогідно співпрацюють з рф, можуть бути причетні до колаборантської діяльності, мають бізнес-інтереси в країні-агресор, тощо. Зараз Реєстр зрадників нараховує вже 172 особи. Водночас попри заяви народних депутатів стосовно вірогідної колаборантської діяльності одеського ексдепутата Руслана Тарпана та дані наведені про нього у базі "Миротворець", в Реєстрі зрадників його прізвище поки що відсутнє.

Додамо

Одеські компанії, такі як “Гранд Отель”, “Компас Проект” та “Квартал Руссова”, які прямо чи опосередковано належать Руслану Тарпану, контролюються з росії, бо мають у своєму складі бенефіціара та учасника з паспортом країни-агресора Раміля Шайдулліна, з яким Тарпан й досі продовжує співпрацю. Зокрема нещодавно вони разом літали до Папуа Нової Гвінеї.

На думку громадського діяча та колишнього нардепа Ігоря Мосійчука, поява розшукуваного в Україні Руслана Тарпана у базі “Миротворця” є важливим сигналом для його бізнес-партнерів. Мовляв, таким чином всі, хто стикався та захоче в майбутньому допомогти Тарпану розумітимуть, що ним цікавляться українські спецслужби. 

Нагадаємо

Наразі прокуратура готує запит про надання міжнародної правової допомоги до компетентних органів Об’єднаних Арабських Еміратів з метою екстрадиції Тарпана в Україну.

Тут йому загрожує до 12 років позбавлення волі, зокрема, у справі про розкрадання майже 300 млн грн на проекті "Глибоководний випуск".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$85,119.80
Золото
$3,146.60
Tesla
$275.05
Brent
$74.52
S&P 500
$5,612.63
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,915.71