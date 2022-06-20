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Несмотря на появление Тарпана в базе "Миротворец", чиновники НАПК в Реестр предателей его до сих пор не внесли

Несмотря на появление Тарпана в базе "Миротворец", чиновники НАПК в Реестр предателей его до сих пор не внесли

Киев • УНН

 • 107431 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Главный подозреваемый по делу "Глубоководного выпуска", беглец и разыскиваемый МВД Руслан Тарпан, недавно попал в базу "Миротворец" как "диверсант в сфере экономики" и лицо, "подозреваемое в связях с ФСБ рф". Несмотря на это, Реестр государственных предателей, который НАПК создало и ведет совместно с ОО "Честно", до сих пор фигуру Тарпана "не заметило", передает УНН.

Детали

Национальное агентство по предотвращению коррупции создало для Службы безопасности базу имен вероятных предателей Украины. Указанный Реестр НАПК ведет совместно с общественным движением "Честно", на портале которого, собственно, и обнародованный перечень лиц, которые вероятно сотрудничают с рф, могут быть причастны к коллаборантской деятельности, имеют бизнес-интересы в стране-агрессор, и т.д. Сейчас Реестр предателей насчитывает уже 172 человека. В то же время, несмотря на заявления народных депутатов относительно вероятной коллаборантской деятельности одесского экс-депутата Руслана Тарпана и данные, приведенные о нем в базе "Миротворец", в Реестре предателей его фамилия пока отсутствует.

Добавим

Одесские компании, такие как “Гранд Отель”, “Компас Проект” и “Квартал Руссова”, которые прямо или косвенно принадлежат Руслану Тарпану, контролируются из россии, так как имеют в своем составе бенефициара и участника с паспортом страны-агрессора Рамиля Шайдуллина, с которым Тарпан до сих пор продолжает сотрудничество. В частности, недавно они вместе летали в Папуа Новую Гвинею.

По мнению общественного деятеля и бывшего нардепа Игоря Мосийчука, появление разыскиваемого в Украине Руслана Тарпана в базе “Миротворца” является важным сигналом для его бизнес-партнеров. Мол, таким образом, все, кто сталкивался и захочет в будущем помочь Тарпану, будут понимать, что им интересуются украинские спецслужбы. 

Напомним

Сейчас прокуратура готовит запрос о предоставлении международной правовой помощи в компетентные органы Объединенных Арабских Эмиратов с целью экстрадиции Тарпана в Украину.

Здесь ему грозит до 12 лет лишения свободы, в частности, по делу о хищении почти 300 млн грн на проекте "Глубоководный выпуск".

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