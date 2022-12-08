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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Попереду ще багато роботи: в ООН розповіли про перешкоди у стягненні репарацій з росії

Попереду ще багато роботи: в ООН розповіли про перешкоди у стягненні репарацій з росії

Київ • УНН

 • 769933 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Для притягнення росії до відповідальності за воєнні злочини проти цивільного населення України та стягнення репарацій потрібно провести ще багато роботи. Про це йдеться в доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ), пише УНН.

Деталі

В ООН зазначили, що огляд зусиль, докладених на сьогодні для забезпечення відповідальності, свідчить, що для притягнення порушників до відповідальності та забезпечення засобів правового захисту та репарацій жертвам ще потрібно багато чого зробити.

“Якщо сторони, відповідальні за заподіяння шкоди, не бажають виконувати свої зобов'язання, може виникнути потреба у створенні національних програм з відшкодування шкоди та надання іншої допомоги жертвам. Зважаючи на невизначеність і тривалість судових процесів, ці програми можуть бути необхідними для забезпечення своєчасної медичної, психосоціальної та інших форм підтримки жертв”, – йдеться в доповіді.

Зазначається, що Україна стикається з численними викликами в розслідуванні та судовому переслідуванні справ, пов'язаних з імовірними умисними вбивствами цивільних осіб.

Істотна кількість тверджень вимагає від держави мобілізації суттєвих ресурсів. Наразі є численні ініціативи для допомоги Україні в питаннях відповідальності, зокрема, через координацію національних, регіональних і міжнародних зусиль у сфері документування.

Однією з таких ініціатив є створення Групи Діалогу, яка, серед інших функцій, має визначати технічні потреби національних органів влади та забезпечувати розбудову потенціалу та надання цільової допомоги. Однак освоєння існуючими структурами нових ресурсів потребуватиме часу.

Інтерв’ю, проведені УВКПЛ, вказують на подальші труднощі у встановленні винних осіб. Хоча свідки, зазвичай, пригадують деякі прикмети порушників, такі як розпізнавальні маркери етнічної приналежності, походження, тип зброї, малюнок камуфляжу, маркування транспортних засобів ("V", "Z", "O"), а іноді й позивні, такої інформації рідко буває достатньо для визначення та встановлення зв’язку з конкретним підрозділом чи особою.

Брак співпраці з російською владою додатково ускладнює для України допит або арешт будь-яких підозрюваних.

Також судово-медична експертиза та навчання є одними зі сфер, де зокрема необхідна технічна допомога. У деяких випадках, задокументованих для цієї доповіді, офіційні свідоцтва, видані сім’ям жертв, містили помилкову інформацію, наприклад, неправильну дату або причину смерті.

Брак точних записів загрожує ускладненням встановлення відповідальності в майбутньому. У міру виявлення нових місць масових поховань на територіях, що раніше були під контролем збройних сил російської федерації, судово-медичним експертам стає важко ідентифікувати останки жертв, а також встановити та належним чином задокументувати причини смерті.

Розслідування катувань та випадків сексуального насильства зіштовхується з додатковими викликами, якщо тіла ексгумовані у стані прогресуючого розкладання.

Нагадаємо

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) заявило, що немає жодних даних, які б вказували на судовий процес або розслідування російською владою воєнних злочинів на території України.

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