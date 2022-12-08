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Впереди еще много работы: в ООН рассказали о препятствиях во взыскании репараций с россии

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. Для привлечения россии к ответственности за военные преступления против гражданского населения Украины и взыскания репараций нужно провести еще много работы. Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), пишет УНН.

Детали

В ООН отметили, что обзор усилий, приложенных на сегодняшний день для обеспечения ответственности, свидетельствует, что для привлечения нарушителей к ответственности и обеспечения средств правовой защиты и репараций жертвам еще многое предстоит сделать.

“Если стороны, ответственные за причинение вреда, не желают выполнять свои обязательства, может возникнуть необходимость в создании национальных программ по возмещению вреда и оказанию другой помощи жертвам.

Учитывая неопределенность и продолжительность судебных процессов, эти программы могут быть необходимы для обеспечения своевременной медицинской, психосоциальной и других форм поддержки жертв”, – говорится в докладе.

Отмечается, что Украина сталкивается с многочисленными вызовами в расследовании и судебном преследовании дел, связанных с вероятными умышленными убийствами гражданских лиц.

Существенное количество утверждений требует от государства мобилизации значительных ресурсов. Есть многочисленные инициативы для помощи Украине в вопросах ответственности, в частности, через координацию национальных, региональных и международных усилий в сфере документирования.

Одной из таких инициатив является создание Группы Диалога, которая должна определять технические потребности национальных органов власти и обеспечивать развитие потенциала и предоставление целевой помощи. Однако освоение существующими структурами новых ресурсов требует времени.

Интервью, проведенные УВКПЧ, указывают на дальнейшие трудности в установлении виновных лиц. Хотя свидетели обычно припоминают некоторые приметы нарушителей, такие как опознавательные маркеры этнической принадлежности или происхождение, тип оружия, рисунок камуфляжа, маркировку транспортных средств ("V ", "Z", "O"), а иногда и позывные, такой информации редко бывает достаточно для определения и установления связи с конкретным подразделением или лицом.

Нехватка сотрудничества с российскими властями дополнительно усложняет для Украины допрос или арест любых подозреваемых.

Также судебно-медицинская экспертиза и обучение являются одними из сфер, где, в частности, необходима техническая помощь. В некоторых случаях, задокументированных для этого доклада, официальные свидетельства, выданные семьям жертв, содержали ложную информацию, например, неправильную дату или причину смерти.

Нехватка точных записей чревата усложнением установления ответственности в будущем. По мере обнаружения новых мест массовых захоронений на территориях, ранее находившихся под контролем вооруженных сил российской федерации, судебно-медицинским экспертам становится трудно идентифицировать останки жертв, а также установить и надлежащим образом задокументировать причины смерти.

Расследование пыток и случаев сексуального насилия сталкивается с дополнительными вызовами, если тела эксгумированы в состоянии прогрессирующего разложения.

Напомним

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) заявило, что нет никаких данных, указывающих на судебный процесс или расследование российскими властями военных преступлений на территории Украины.

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