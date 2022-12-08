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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Немає жодних даних, які б вказували на судовий процес або розслідування владою рф воєнних злочинів окупантів в Україні - ООН

Немає жодних даних, які б вказували на судовий процес або розслідування владою рф воєнних злочинів окупантів в Україні - ООН

Київ • УНН

 • 850504 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) оприлюднило доповідь щодо злочинів російських військовослужбовців стосовно цивільного населення України. У документі наголошується, що немає жодних даних, які б вказували на судовий процес або розслідування російською владою таких воєнних злочинів на території України, передає УНН.

Деталі

У документі підкреслюється, що і Україна і російська федерація є сторонами Женевських конвенцій, що зобов’язує обидві країни:

1) ефективно розслідувати твердження про незаконні вбивства, включно з умисними вбивствами осіб, які перебувають під захистом:
2) напади, спрямовані проти окремих цивільних осіб;
3) переслідування в судовому порядку будь-якої особи, яка вчинила або наказала вчинити такі дії.

Це зобов'язання поширюється на інші воєнні злочини, які могли передувати умисним вбивствам, такі як катування чи сексуальне насильство.

Цитата

“Хоча порушники та їхні командири можуть притягатися до особистої кримінальної відповідальності за такі вбивства чи напади, держава несе відповідальність за порушення міжнародного гуманітарного права, вчинені особами, які входять до складу її збройних сил. Держава несе відповідальність за всі дії, що вчиняються особами, які входять до складу її збройних сил, та повинна відшкодувати завдані збитки за порушення своїх зобов’язань у сфері гуманітарного права, якщо для цього є підстави”, – йдеться у доповіді.

Як зазначається, українська влада та міжнародні органи докладають численних зусиль для встановлення відповідальності за вбивства цивільних осіб в Україні. Водночас, російська влада різних рівнів управління заперечила будь-які порушення чи напади на цивільних осіб.

ООН пояснює, що Кримінальний кодекс російської федерації передбачає покарання як за вбивство, так і за воєнні злочини. Кодекс визначає, що військовослужбовці рф несуть кримінальну відповідальність за злочини, вчинені на території іноземної держави.

“Попри значний обсяг інформації, включно з відкритих джерел, що свідчить про причетність військовослужбовців збройних сил російської федерації до вбивств цивільних осіб, УВКПЛ не знайшло жодних даних про те, що російська влада активно розслідує будь-які такі випадки або здійснює судове переслідування”, – наголошують в організації.

Доповнення

У вересні слідчі ООН заявили, що в ході війни було скоєно військові злочини, у тому числі бомбардування росією житлових районів, численні страти, тортури та сексуальне насильство.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан вказав, що МКС продовжить розслідування звинувачень у воєнних злочинах росії.

В Організації Об’єднаних Націй поширюється проєкт резолюції щодо Нюрнберзького трибуналу для притягнення російського керівництва до відповідальності за злочини в Україні.

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