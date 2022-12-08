Нет никаких данных, указывавших бы на судебный процесс или расследование властями рф военных преступлений оккупантов в Украине - ООН

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Киев • УНН

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обнародовало доклад о преступлениях российских военнослужащих в отношении гражданского населения Украины. В документе отмечается, что нет никаких данных, которые указывали бы на судебный процесс или расследование российскими властями таких военных преступлений на территории Украины, передает УНН.

Детали

В документе подчеркивается, что и Украина, и российская федерация являются сторонами Женевских конвенций, обязывающих обе страны:

1) эффективно расследовать утверждение о незаконных убийствах, включая умышленные убийства лиц, находящихся под защитой:
2) нападения, направленные против отдельных гражданских лиц;
3) преследование в судебном порядке любого лица, совершившего или приказавшего совершить такие действия.

Это обязательство распространяется на другие военные преступления, которые могли предшествовать умышленным убийствам, таким как пытки или сексуальное насилие.

Цитата

“Хотя нарушители и их командиры могут привлекаться к личной уголовной ответственности за такие убийства или нападения, государство несет ответственность за нарушение международного гуманитарного права, совершенные лицами, входящими в состав его вооруженных сил. Государство несет ответственность за все действия, совершаемые лицами, входящими в состав его вооруженных сил, и должно возместить причиненный ущерб за нарушение своих обязательств в сфере гуманитарного права, если для этого есть основания”, – говорится в докладе.

Как отмечается, украинские власти и международные органы прилагают многочисленные усилия для установления ответственности за убийства гражданских лиц в Украине. В то же время, российские власти разных уровней управления отрицали какие-либо нарушения или нападения на гражданских лиц.

ООН объясняет, что Уголовный кодекс российской федерации предусматривает наказание как за убийство, так и за военные преступления. Кодекс определяет, что военнослужащие рф несут уголовную ответственность за преступления, совершенные на территории иностранного государства.

“Несмотря на значительный объем информации, включая открытые источники, что свидетельствует о причастности военнослужащих вооруженных сил российской федерации к убийствам гражданских лиц, УВКПЧ не нашло никаких данных о том, что российские власти активно расследуют какие-либо такие случаи или осуществляют судебное преследование”, – подчеркивают в организации.

Дополнение

В сентябре следователи ООН заявили, что в ходе войны были совершены военные преступления, в том числе бомбардировка россией жилых районов, многочисленные казни, пытки и сексуальное насилие.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан указал, что МКС продолжит расследование обвинений в военных преступлениях россии.

В Организации Объединенных Наций распространяется проект резолюции по Нюрнбергскому трибуналу для привлечения российского руководства к ответственности за преступления в Украине.

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