В ООН можуть розглянути проєкт резолюції щодо створення трибуналу над рф - Guardian
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. В Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку поширюється проєкт резолюції щодо Нюрнберзького трибуналу для притягнення російського керівництва до відповідальності за злочини в Україні. Про це повідомляє The Guardian, інформує УНН.
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“Це те, що дуже хвилює президента Зеленського. Це те, чого хоче Україна, і я думаю, що це матиме велику вагу. Питання в тому, чи матимуть вони голоси на загальних зборах?”, — наголосила посол США з питань глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак.
Деталі
Вона додала, що поки що всі резолюції ООН щодо України були ухвалені, адже “цифри були досить значними”.
Ван Шаак, виступаючи в Лондоні, зазначила, що США не зайняли твердої позиції щодо спеціального трибуналу. Однак вона вважає, що є доцільність проведення заочних судів над росіянами, звинуваченими у військових злочинах, якщо їх не можливо видати.
За її словами, наразі розглядаються два варіанти:
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- Перший — це двосторонній договір між Україною та ООН.
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- Другий — національний суд, створений Україною з ЄС або Радою Європи з додаванням міжнародного елементу, можливо, схваленим голосуванням на Генеральній асамблеї ООН.
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“Це буде обмежена кількість обвинувачених, ймовірно, вище політичне керівництво, а також, можливо, деякі вищі військові особи”, — сказала вона.
Доповнення
Франція разом з європейськими та українськими партнерами розпочала роботу зі створення спеціального трибуналу для розслідування воєнних злочинів росії в Україні.