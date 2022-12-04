В ООН могут рассмотреть проект резолюции по созданию трибунала над рф - Guardian

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“Это то, что очень волнует президента Зеленского. Это то, чего хочет Украина, и я думаю, что это будет иметь большой вес. Вопрос в том, будут ли у них голоса на общем собрании?”, — подчеркнула посол США по вопросам глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак.



Детали



Она добавила, что пока все резолюции ООН по Украине были приняты, ведь “цифры были достаточно значительными”.

Ван Шаак, выступая в Лондоне, отметила, что США не заняли твердую позицию по специальному трибуналу. Однако она считает, что есть целесообразность проведения заочных судов над россиянами, обвиняемыми в военных преступлениях, если их невозможно выдать.

По ее словам, сейчас рассматривается два варианта:



Первый — это двусторонний договор между Украиной и ООН.



Второй — национальный суд, созданный Украиной с ЕС или Советом Европы с добавлением международного элемента, возможно, одобренным голосованием на Генеральной ассамблее ООН.



“Это будет ограниченное количество обвиняемых, вероятно, высшее политическое руководство, а также, возможно, некоторые высшие военные лица”, — сказала она.

Дополнение

Франция вместе с европейскими и украинскими партнерами начала работу по созданию специального трибунала по расследованию военных преступлений россии в Украине.