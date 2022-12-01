Франція почала працювати над створенням спецтрибуналу для злочинів рф

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Як зазначили, боротьба з безкарністю за злочини російських військових в Україні є пріоритетом для Франції, тому вона допомагає українським правоохоронцям та Міжнародному кримінальному суду розслідувати їх.

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"Що стосується пропозиції створити спеціальний трибунал щодо злочину російської агресії в Україні, ми розпочали роботу з нашими європейськими та українськими партнерами. Йтиметься, як наголошує голова Європейської комісії пані фон дер Ляєн, про досягнення максимально широкого консенсусу в міжнародній спільноті", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Чехія, яка зараз головує в ЄС, закликала створити міжнародний трибунал з розслідування воєнних злочинів рф.