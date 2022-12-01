Франция начала работать над созданием спецтрибунала для преступлений рф
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Франция вместе с европейскими и украинскими партнерами начала работу по созданию специального трибунала для расследованию военных преступлений россии в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Франции.
Детали
Как отметили, борьба с безнаказанностью за преступления российских военных в Украине является приоритетом для Франции, поэтому она помогает украинским правоохранителям и Международному уголовному суду расследовать их.
Цитата
"Что касается предложения создать специальный трибунал по преступлениям российской агрессии в Украине, мы начали работу с нашими европейскими и украинскими партнерами. Речь идет, как отмечает глава Европейской комиссии госпожа фон дер Ляйен, о достижении максимально широкого консенсуса в международном сообществе", – говорится в сообщении.
Напомним
Чехия, которая сейчас председательствует в ЕС, призвала создать международный трибунал по расследованию военных преступлений рф.