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Франция начала работать над созданием спецтрибунала для преступлений рф

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Франция вместе с европейскими и украинскими партнерами начала работу по созданию специального трибунала для расследованию военных преступлений россии в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Франции.

Детали

Как отметили, борьба с безнаказанностью за преступления российских военных в Украине является приоритетом для Франции, поэтому она помогает украинским правоохранителям и Международному уголовному суду расследовать их.

Цитата

"Что касается предложения создать специальный трибунал по преступлениям российской агрессии в Украине, мы начали работу с нашими европейскими и украинскими партнерами. Речь идет, как отмечает глава Европейской комиссии госпожа фон дер Ляйен, о достижении максимально широкого консенсуса в международном сообществе", – говорится в сообщении. 

Напомним

Чехия, которая сейчас председательствует в ЕС,  призвала создать международный трибунал по расследованию военных преступлений рф.

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