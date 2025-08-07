Понад тисяча окупантів та сотні одиниць боєтехніки: Генштаб розповів про втрати ворога за добу
Київ • УНН
За даними Генштабу ЗСУ, 6 серпня російські війська втратили 1040 солдатів, 4 танки та 47 артилерійських систем. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.08.25 становлять понад 1 мільйон особового складу.
За добу 6 серпня російські війська втратили на війні з Україною 1040 солдатів, 4 танки та 47 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.08.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1060310 (+1040) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11076 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 23095 (+4)
- артилерійських систем ‒ 31180 (+47)
- РСЗВ ‒ 1456 (+1)
- засоби ППО ‒ 1203 (0)
- літаків ‒ 421 (0)
- гелікоптерів ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 49930 (+163)
- крилаті ракети ‒ 3555 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 57605 (+130)
- спеціальна техніка ‒ 3936 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
В Інституті вивчення війни вважають, що кремль не зацікавлений у жодному компромісі в переговорному процесі, якщо він не буде означати капітуляції України.
Верещук: "Ми не зовсім приймаємо, що ця війна надовго"06.08.25, 00:58 • 38322 перегляди