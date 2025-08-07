Более тысячи оккупантов и сотни единиц боевой техники: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки

$41.680.11
6 августа, 22:17 • 11235 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 28528 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 39047 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 82611 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 13:33 • 62267 просмотра
БАДы - это зло? Что думают врачи о витаминах и попытках зарегулировать этот рынок
6 августа, 13:32 • 59107 просмотра
Украина пытается разблокировать транзит через Молдову: МИД о ситуации с депортированными украинцами на грузинском КПП
Эксклюзив
6 августа, 13:30 • 46312 просмотра
Закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы обжалуют в суде – Елена Соседка
6 августа, 13:03 • 94324 просмотра
Новый механизм поставок оружия Украине PURL: что предусматривает инициатива
Эксклюзив
6 августа, 10:11 • 70799 просмотра
Госцентр занятости назвал профессии с отсутствующим спросом и самые востребованные специальности
6 августа, 09:59 • 47850 просмотра
рф атаковала в Одесской области компрессорную станцию ГТС на маршруте для газа из США и Азербайджана - Минэнерго
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
6 августа, 14:54 • 82605 просмотра
Defence City запускают без авиации? Почему это ставит под угрозу стратегическое преимущество Украины6 августа, 14:07 • 68835 просмотра
Новый механизм поставок оружия Украине PURL: что предусматривает инициатива6 августа, 13:03 • 94319 просмотра
Программа лечения бесплодия: в Минздраве объяснили возрастное ограничение для женщин6 августа, 12:59 • 80135 просмотра
Битва с ветряными мельницами: маркетинг на фармрынке запрещен почти полгода, а нардеп Кузьминых и дальше с ним борется6 августа, 12:02 • 99068 просмотра
Более тысячи оккупантов и сотни единиц боевой техники: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки

Киев • УНН

 • 174 просмотра

По данным Генштаба ВСУ, 6 августа российские войска потеряли 1040 солдат, 4 танка и 47 артиллерийских систем. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.08.25 составляют более 1 миллиона личного состава.

Более тысячи оккупантов и сотни единиц боевой техники: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки

За сутки 6 августа российские войска потеряли на войне с Украиной 1040 солдат, 4 танка и 47 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.08.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1060310 (+1040) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11076 (+4)
      • боевых бронированных машин ‒ 23095 (+4)
        • артиллерийских систем ‒ 31180 (+47)
          • РСЗО ‒ 1456 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1203 (0)
              • самолетов ‒ 421 (0)
                • вертолетов ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 49930 (+163)
                    • крылатые ракеты ‒ 3555 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 57605 (+130)
                            • специальная техника ‒ 3936 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              В Институте изучения войны считают, что кремль не заинтересован ни в каком компромиссе в переговорном процессе, если он не будет означать капитуляции Украины.

                              Верещук: "Мы не совсем принимаем, что эта война надолго"06.08.25, 00:58 • 38259 просмотров

