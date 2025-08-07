Более тысячи оккупантов и сотни единиц боевой техники: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки
Киев • УНН
По данным Генштаба ВСУ, 6 августа российские войска потеряли 1040 солдат, 4 танка и 47 артиллерийских систем. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.08.25 составляют более 1 миллиона личного состава.
За сутки 6 августа российские войска потеряли на войне с Украиной 1040 солдат, 4 танка и 47 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.08.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1060310 (+1040) человек ликвидировано
- танков ‒ 11076 (+4)
- боевых бронированных машин ‒ 23095 (+4)
- артиллерийских систем ‒ 31180 (+47)
- РСЗО ‒ 1456 (+1)
- средства ПВО ‒ 1203 (0)
- самолетов ‒ 421 (0)
- вертолетов ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 49930 (+163)
- крылатые ракеты ‒ 3555 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 57605 (+130)
- специальная техника ‒ 3936 (0)
Данные уточняются.
