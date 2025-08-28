$41.320.08
Понад половину об’єктів водопостачання в Україні мають порушення санітарних норм - Держпродспоживслужба

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Держпродспоживслужба виявила порушення санітарних норм на 5328 об'єктах водопостачання з 7715 перевірених у першому півріччі 2025 року. Близько 24 тисяч з понад 700 тисяч проб води не відповідали вимогам.

Понад половину об’єктів водопостачання в Україні мають порушення санітарних норм - Держпродспоживслужба

В Україні значна частина джерел питної води не відповідає санітарним вимогам. За даними Держпродспоживслужби, у першому півріччі 2025 року спеціалісти перевірили 967 підприємств та 7 715 об’єктів водопостачання і виявили порушення на 5 328 об’єктах, тобто близько 69%. Про це повідомляє служба, пише УНН.

Деталі

Для забезпечення стабільної санітарно-епідемічної ситуації в регіонах Держпродспоживслужба проводить моніторингові обстеження об’єктів водозабезпечення, здійснює дослідження якості та безпечності питної води, що подається населенню. Також ініційовано комісійні обстеження об’єктів водопостачання та водовідведення за участі представників органів місцевого самоврядування з метою покращення стану систем та підвищення рівня їх безпеки

- зазначив Андрій Крейтор, заступник Голови Держпродспоживслужби.

На балансі державних органів та підприємств знаходиться понад 45 тисяч об’єктів водопостачання, включно з централізованими та нецентралізованими джерелами, серед яких колодязі, бювети, пункти розливу води та каптажі. Також під наглядом Держпродспоживслужби перебуває майже 1 400 об’єктів водовідведення, з яких на десяти виявили порушення санітарних норм.

Протягом цього року лабораторії перевірили понад 700 тисяч проб води, з яких майже 24 тисячі не відповідали вимогам санітарного законодавства. Найчастіше проблеми стосуються централізованого водопостачання.

"Чекаю 5 годин, щоб набрати пару літрів": у Маріуполі критична нестача води 11.08.25, 10:46 • 12362 перегляди

За результатами перевірок було направлено понад 3 тисячі приписів та рекомендацій щодо усунення порушень, накладено один штраф і передано одну справу до правоохоронних органів. Частина приписів вже виконана.

Питна вода підлягає постійному контролю якості та безпечності як з боку підприємств, так і лабораторій Держпродспоживслужби, щоб мінімізувати ризики для здоров’я населення.

Керівництво відомства наголошує, що якість питної води залишається критично важливою для здоров’я людей, а нагляд за об’єктами водопостачання триває, попри складнощі воєнного часу.

До чверті проб води на пляжах не відповідає нормам: де можна і не можна купатися09.08.25, 14:28 • 8167 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоЗдоров'я
Україна