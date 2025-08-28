Более половины объектов водоснабжения в Украине имеют нарушения санитарных норм - Госпродпотребслужба

В Украине значительная часть источников питьевой воды не соответствует санитарным требованиям. По данным Госпродпотребслужбы, в первом полугодии 2025 года специалисты проверили 967 предприятий и 7 715 объектов водоснабжения и выявили нарушения на 5 328 объектах, то есть около 69%. Об этом сообщает служба, пишет УНН.

Для обеспечения стабильной санитарно-эпидемической ситуации в регионах Госпродпотребслужба проводит мониторинговые обследования объектов водообеспечения, осуществляет исследования качества и безопасности питьевой воды, подаваемой населению. Также инициированы комиссионные обследования объектов водоснабжения и водоотведения с участием представителей органов местного самоуправления с целью улучшения состояния систем и повышения уровня их безопасности – отметил Андрей Крейтор, заместитель Председателя Госпродпотребслужбы.

На балансе государственных органов и предприятий находится более 45 тысяч объектов водоснабжения, включая централизованные и нецентрализованные источники, среди которых колодцы, бюветы, пункты разлива воды и каптажи. Также под надзором Госпродпотребслужбы находится почти 1 400 объектов водоотведения, из которых на десяти выявили нарушения санитарных норм.

В течение этого года лаборатории проверили более 700 тысяч проб воды, из которых почти 24 тысячи не соответствовали требованиям санитарного законодательства. Чаще всего проблемы касаются централизованного водоснабжения.

По результатам проверок было направлено более 3 тысяч предписаний и рекомендаций по устранению нарушений, наложен один штраф и передано одно дело в правоохранительные органы. Часть предписаний уже выполнена.

Питьевая вода подлежит постоянному контролю качества и безопасности как со стороны предприятий, так и лабораторий Госпродпотребслужбы, чтобы минимизировать риски для здоровья населения.

Руководство ведомства отмечает, что качество питьевой воды остается критически важным для здоровья людей, а надзор за объектами водоснабжения продолжается, несмотря на сложности военного времени.

