Эксклюзив
13:53 • 7020 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
13:37 • 20629 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
13:24 • 13723 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
11:21 • 28566 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 73209 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 100105 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 93527 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 112513 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 81524 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 81442 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
Более половины объектов водоснабжения в Украине имеют нарушения санитарных норм - Госпродпотребслужба

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Госпродпотребслужба выявила нарушения санитарных норм на 5328 объектах водоснабжения из 7715 проверенных в первом полугодии 2025 года. Около 24 тысяч из более 700 тысяч проб воды не соответствовали требованиям.

Более половины объектов водоснабжения в Украине имеют нарушения санитарных норм - Госпродпотребслужба

В Украине значительная часть источников питьевой воды не соответствует санитарным требованиям. По данным Госпродпотребслужбы, в первом полугодии 2025 года специалисты проверили 967 предприятий и 7 715 объектов водоснабжения и выявили нарушения на 5 328 объектах, то есть около 69%. Об этом сообщает служба, пишет УНН.

Детали

Для обеспечения стабильной санитарно-эпидемической ситуации в регионах Госпродпотребслужба проводит мониторинговые обследования объектов водообеспечения, осуществляет исследования качества и безопасности питьевой воды, подаваемой населению. Также инициированы комиссионные обследования объектов водоснабжения и водоотведения с участием представителей органов местного самоуправления с целью улучшения состояния систем и повышения уровня их безопасности

– отметил Андрей Крейтор, заместитель Председателя Госпродпотребслужбы.

На балансе государственных органов и предприятий находится более 45 тысяч объектов водоснабжения, включая централизованные и нецентрализованные источники, среди которых колодцы, бюветы, пункты разлива воды и каптажи. Также под надзором Госпродпотребслужбы находится почти 1 400 объектов водоотведения, из которых на десяти выявили нарушения санитарных норм.

В течение этого года лаборатории проверили более 700 тысяч проб воды, из которых почти 24 тысячи не соответствовали требованиям санитарного законодательства. Чаще всего проблемы касаются централизованного водоснабжения.

"Жду 5 часов, чтобы набрать пару литров": в Мариуполе критическая нехватка воды11.08.2025, 10:46 • 12362 просмотра

По результатам проверок было направлено более 3 тысяч предписаний и рекомендаций по устранению нарушений, наложен один штраф и передано одно дело в правоохранительные органы. Часть предписаний уже выполнена.

Питьевая вода подлежит постоянному контролю качества и безопасности как со стороны предприятий, так и лабораторий Госпродпотребслужбы, чтобы минимизировать риски для здоровья населения.

Руководство ведомства отмечает, что качество питьевой воды остается критически важным для здоровья людей, а надзор за объектами водоснабжения продолжается, несмотря на сложности военного времени.

До четверти проб воды на пляжах не соответствует нормам: где можно и нельзя купаться09.08.2025, 14:28 • 8167 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоЗдоровье
Украина