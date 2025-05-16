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Понад половина боїв - на двох напрямках: карта від Генштабу

Київ • УНН

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За минулу добу відбулося 165 бойових зіткнень, найбільше - на Покровському та Новопавлівському напрямках. Сили оборони відбили численні штурми та завдали втрат ворогу.

Понад половина боїв - на двох напрямках: карта від Генштабу

Понад половина зі 165 боїв на фронті минулої доби сталася на Покровському та Новопавлівському напрямках, повідомили у ранковому зведенні 16 травня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій за 15 травня, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби відбулося 165 бойових зіткнень

- повідомили в Генштабі.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 60 авіаційних ударів, скинувши 97 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад 5400 обстрілів, з них 106 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2900 дронів-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та ще одну іншу важливу ціль російських загарбників", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку противник шість разів проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ, Глибоке та в бік Високої Яруги, Довгенького і Кудіївки.

На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в бік Піщаного та в районах Загризового і Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів, намагаючись просунутися в районах Рідкодуба, Колодязів та в напрямках Новоплатонівки, Новосергіївки, Ольгівки, Греківки, Нового Миру, Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили три штурми окупаційних військ поблизу Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано дев’ять боєзіткнень у районах Часового Яру та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у районах населених пунктів Торецьк, Кримське, Диліївка, Кліщіївка та в напрямку Білої Гори.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 75 штурмів агресора у районах населених пунктів Малинівка, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Мирноград, Троїцьке, Новосергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка, Промінь, Котлине, Котлярівка, Троїцьке та в напрямках Зорі, Новосергіївки, Попового Яру, Старої Миколаївки.

На Новопавлівському напрямку наші захисники зупинили 23 спроби ворога прорвати оборонні рубежі поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Привільне та Вільне Поле.

На Оріхівському напрямку агресор проводив три наступальні дії в районах Малих Щербаків, Новоандріївки та Степового. Успіху не мав.

На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили одну спробу противника просунутися вперед.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України вчора відбили 14 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 12 авіаційних ударів із застосуванням 18 керованих авіабомб, а також здійснив 236 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім - із реактивних систем залпового вогню", - сказано у зведенні.

Втрати ворога: мінус 1100 росіян та десятки одиниць техніки за добу16.05.25, 08:06 • 724 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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