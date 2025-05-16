Втрати ворога: мінус 1100 росіян та десятки одиниць техніки за добу
Київ • УНН
Українські захисники ліквідували 1100 військових рф, 36 артсистем і 32 бойові броньовані машини. З 24.02.22 ворог втратив 971690 осіб.
Протягом минулої доби на фронті армія росії втратила ще щонайменше 1100 військових. Також українські захисники знищили 36 артилерійських систем і 32 бойові броньовані машини ворога. про це інформує Генштаб Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 971690 (+1100) осіб;
- танків ‒ 10825 (+13) од;
- бойових броньованих машин ‒ 22546 (+32) од;
- артилерійських систем – 27908 (+36) од;
- РСЗВ – 1385 (+1) од;
- засоби ППО ‒ 1167 (+1) од;
- літаків – 372 (+0) од;
- гелікоптерів – 336 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36123 (+123);
- крилаті ракети ‒ 3197 (+0);
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од;
- підводні човни ‒ 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 48713 (+166) од;
- спеціальна техніка ‒ 3892 (+0).
У Генштабі додали, що дані уточнюються.
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