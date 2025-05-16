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Канцлер Німеччини повідомив, коли ЄС ухвалить новий пакет санкцій проти росії
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Втрати ворога: мінус 1100 росіян та десятки одиниць техніки за добу

Київ • УНН

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Українські захисники ліквідували 1100 військових рф, 36 артсистем і 32 бойові броньовані машини. З 24.02.22 ворог втратив 971690 осіб.

Втрати ворога: мінус 1100 росіян та десятки одиниць техніки за добу

Протягом минулої доби на фронті армія росії втратила ще щонайменше 1100 військових. Також українські захисники знищили 36 артилерійських систем і 32 бойові броньовані машини ворога. про це інформує Генштаб Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.25 орієнтовно склали: 

  • особового складу ‒ близько 971690 (+1100) осіб;
    • танків ‒ 10825 (+13) од;
      • бойових броньованих машин ‒ 22546 (+32) од;
        • артилерійських систем – 27908 (+36) од;
          • РСЗВ – 1385 (+1) од;
            • засоби ППО ‒ 1167 (+1) од;
              • літаків – 372 (+0) од;
                • гелікоптерів – 336 (+0) од;
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36123 (+123);
                    • крилаті ракети ‒ 3197 (+0);
                      • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од;
                        • підводні човни ‒ 1 (+0) од;
                          • автомобільної техніки та автоцистерн – 48713 (+166) од;
                            • спеціальна техніка ‒ 3892 (+0).

                              У Генштабі додали, що дані уточнюються. 

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                              Віта Зеленецька

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