Втрати ворога: мінус 1100 росіян та десятки одиниць техніки за добу

Протягом минулої доби на фронті армія росії втратила ще щонайменше 1100 військових. Також українські захисники знищили 36 артилерійських систем і 32 бойові броньовані машини ворога. про це інформує Генштаб Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 971690 (+1100) осіб;

танків ‒ 10825 (+13) од;

бойових броньованих машин ‒ 22546 (+32) од;

артилерійських систем – 27908 (+36) од;

РСЗВ – 1385 (+1) од;

засоби ППО ‒ 1167 (+1) од;

літаків – 372 (+0) од;

гелікоптерів – 336 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36123 (+123);

крилаті ракети ‒ 3197 (+0);

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од;

підводні човни ‒ 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 48713 (+166) од;

спеціальна техніка ‒ 3892 (+0).

У Генштабі додали, що дані уточнюються.

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