Потери врага: минус 1100 россиян и десятки единиц техники за сутки
Киев • УНН
Украинские защитники ликвидировали 1100 военных рф, 36 артсистем и 32 боевые бронированные машины. С 24.02.22 враг потерял 971690 человек.
За прошедшие сутки на фронте армия россии потеряла еще как минимум 1100 военных. Также украинские защитники уничтожили 36 артиллерийских систем и 32 боевые бронированные машины врага. об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.05.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 971690 (+1100) человек;
- танков – 10825 (+13) ед;
- боевых бронированных машин – 22546 (+32) ед;
- артиллерийских систем – 27908 (+36) ед;
- РСЗО – 1385 (+1) ед;
- средства ПВО – 1167 (+1) ед;
- самолетов – 372 (+0) ед;
- вертолетов – 336 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 36123 (+123);
- крылатые ракеты – 3197 (+0);
- корабли/катера – 28 (+0) ед;
- подводные лодки – 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 48713 (+166) ед;
- специальная техника – 3892 (+0).
В Генштабе добавили, что данные уточняются.
Разбился украинский истребитель F-16 во время ночной атаки: пилот успешно катапультировался16.05.25, 06:44 • 3662 просмотра