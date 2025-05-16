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Потери врага: минус 1100 россиян и десятки единиц техники за сутки

Киев • УНН

 • 724 просмотра

Украинские защитники ликвидировали 1100 военных рф, 36 артсистем и 32 боевые бронированные машины. С 24.02.22 враг потерял 971690 человек.

Потери врага: минус 1100 россиян и десятки единиц техники за сутки

За прошедшие сутки на фронте армия россии потеряла еще как минимум 1100 военных. Также украинские защитники уничтожили 36 артиллерийских систем и 32 боевые бронированные машины врага. об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.05.25 ориентировочно составили: 

  • личного состава – около 971690 (+1100) человек;
    • танков – 10825 (+13) ед;
      • боевых бронированных машин – 22546 (+32) ед;
        • артиллерийских систем – 27908 (+36) ед;
          • РСЗО – 1385 (+1) ед;
            • средства ПВО – 1167 (+1) ед;
              • самолетов – 372 (+0) ед;
                • вертолетов – 336 (+0) ед;
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 36123 (+123);
                    • крылатые ракеты – 3197 (+0);
                      • корабли/катера – 28 (+0) ед;
                        • подводные лодки – 1 (+0) ед;
                          • автомобильной техники и автоцистерн – 48713 (+166) ед;
                            • специальная техника – 3892 (+0).

                              В Генштабе добавили, что данные уточняются. 

                              Разбился украинский истребитель F-16 во время ночной атаки: пилот успешно катапультировался16.05.25, 06:44 • 3662 просмотра

                              Вита Зеленецкая

                              Вита Зеленецкая

                              Война
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Украина
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