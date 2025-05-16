Потери врага: минус 1100 россиян и десятки единиц техники за сутки

За прошедшие сутки на фронте армия россии потеряла еще как минимум 1100 военных. Также украинские защитники уничтожили 36 артиллерийских систем и 32 боевые бронированные машины врага. об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.05.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 971690 (+1100) человек;

танков – 10825 (+13) ед;

боевых бронированных машин – 22546 (+32) ед;

артиллерийских систем – 27908 (+36) ед;

РСЗО – 1385 (+1) ед;

средства ПВО – 1167 (+1) ед;

самолетов – 372 (+0) ед;

вертолетов – 336 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 36123 (+123);

крылатые ракеты – 3197 (+0);

корабли/катера – 28 (+0) ед;

подводные лодки – 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 48713 (+166) ед;

специальная техника – 3892 (+0).

В Генштабе добавили, что данные уточняются.

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