Более половины боев - на двух направлениях: карта от Генштаба

Более половины из 165 боев на фронте за прошедшие сутки произошло на Покровском и Новопавловском направлениях, сообщили в утренней сводке 16 мая в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 15 мая, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки произошло 165 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 60 авиационных ударов, сбросив 97 управляемых бомб. Кроме этого, совершил более 5400 обстрелов, из них 106 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2900 дронов-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и еще одну другую важную цель российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении противник шесть раз проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск, Глубокое и в сторону Высокой Яруги, Довгенького и Кудеевки.

На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в сторону Песчаного и в районах Загрызового и Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь продвинуться в районах Редкодуба, Колодезей и в направлениях Новоплатоновки, Новосергеевки, Ольговки, Грековки, Нового Мира, Зеленой Долины.

На Сиверском направлении наши защитники отбили три штурма оккупационных войск вблизи Белогоровки, Григоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано девять боестолкновений в районах Часового Яра и Курдюмовки.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах населенных пунктов Торецк, Крымское, Дилиевка, Клещиевка и в направлении Белой Горы.

На Покровском направлении наши защитники остановили 75 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лысовка, Мирноград, Троицкое, Новосергеевка, Удачное, Новоалександровка, Андреевка, Проминь, Котлино, Котляровка, Троицкое и в направлениях Зари, Новосергеевки, Попового Яра, Старой Николаевки.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили 23 попытки врага прорвать оборонительные рубежи вблизи населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Привольное и Вольное Поле.

На Ореховском направлении агрессор проводил три наступательные действия в районах Малых Щербаков, Новоандреевки и Степового. Успеха не имел.

На Приднепровском направлении Силы обороны остановили одну попытку противника продвинуться вперед.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины вчера отбили 14 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 12 авиационных ударов с применением 18 управляемых авиабомб, а также совершил 236 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности восемь - из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.

Потери врага: минус 1100 россиян и десятки единиц техники за сутки