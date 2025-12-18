$42.340.15
Ексклюзив
15:30 • 844 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
14:57 • 2650 перегляди
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
14:45 • 5300 перегляди
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
Ексклюзив
13:04 • 13810 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
12:29 • 20098 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
12:00 • 9610 перегляди
ПДВ для ФОПів з 2027 року: Мінфін показав законопроєкт і пояснив зміни для бізнесу
11:31 • 15368 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
11:15 • 16219 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
10:52 • 14969 перегляди
"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларівPhoto
18 грудня, 08:07 • 22686 перегляди
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
Понад 67% українців фіксують зростання корупції після вторгнення - опитування

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Понад 67% українців вважають, що рівень корупції зріс після початку повномасштабного вторгнення рф. 59% опитаних покладають відповідальність за корупційні дії на Президента України.

Понад 67% українців фіксують зростання корупції після вторгнення - опитування

Понад 67% українців вважають, що рівень корупції зріс після початку повномасштабного вторгнення росії. Про це йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології, передає УНН.

Деталі

Опитування відбувалось в період з 26 листопада по 13 грудня 2025 року. Було опитано 1000 респондентів віком 18 років і старше на підконтрольних уряду України територіях.

Для порівняння: у вересні 2025 року кількість тих, хто відчував зростання рівня корупції, становила 71%. Водночас 20% респондентів заявили, що рівень корупції залишився на тому самому рівні, а 5% вважали, що рівень корупції зменшився.

Разом з тим 59% опитаних вважають, що Президент України несе особисту відповідальність за корупційні дії співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча. Ще 30% так не вважають, а 11% не змогли визначитися із своєю думкою.

Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців09.12.25, 09:23 • 71472 перегляди

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніПолітика