Более 67% украинцев фиксируют рост коррупции после вторжения - опрос

Эксклюзив
15:30 • 680 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
14:57 • 2432 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф
14:45 • 5050 просмотра
Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания
Эксклюзив
13:04 • 13649 просмотра
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Эксклюзив
12:29 • 19944 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
12:00 • 9514 просмотра
НДС для ФЛП с 2027 года: Минфин показал законопроект и объяснил изменения для бизнеса
11:31 • 15245 просмотра
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
11:15 • 16161 просмотра
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
10:52 • 14946 просмотра
"Панцирь-С2", МиГ-31 и не только: СБУ поразила на аэродроме Бельбек российскую технику на сотни миллионов долларовPhoto
18 декабря, 08:07 • 22656 просмотра
Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
армия рф потеряла 950 военных и 484 единицы техники за сутки - Генштаб ВСУ18 декабря, 05:44 • 12040 просмотра
Доллар резко вырос, а евро отошел от исторического рекорда: курс валют на 18 декабря18 декабря, 06:00 • 11505 просмотра
Кривой Рог подвергся атаке рф дронами: четверо пострадавших18 декабря, 06:15 • 6804 просмотра
Переименование "копейки" в "шаг": Рада поддержала закон в первом чтенииPhoto09:48 • 23194 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы11:44 • 16617 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
15:30 • 680 просмотра
25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупалPhoto15:04 • 1984 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
Эксклюзив
12:29 • 19944 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы11:44 • 16666 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 54527 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Антониу Кошта
Барт Де Вевер
Украина
Соединённые Штаты
Бельгия
Европа
Брюссель
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы11:44 • 16668 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 25442 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 24853 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 31713 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 37098 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
ИРИС-Т
Facebook

Более 67% украинцев фиксируют рост коррупции после вторжения - опрос

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Более 67% украинцев считают, что уровень коррупции вырос после начала полномасштабного вторжения РФ. 59% опрошенных возлагают ответственность за коррупционные действия на Президента Украины.

Более 67% украинцев фиксируют рост коррупции после вторжения - опрос

Более 67% украинцев считают, что уровень коррупции вырос после начала полномасштабного вторжения россии. Об этом говорится в опросе Киевского международного института социологии, передает УНН.

Детали

Опрос проводился в период с 26 ноября по 13 декабря 2025 года. Было опрошено 1000 респондентов в возрасте 18 лет и старше на подконтрольных правительству Украины территориях.

Для сравнения: в сентябре 2025 года количество тех, кто ощущал рост уровня коррупции, составляло 71%. В то же время 20% респондентов заявили, что уровень коррупции остался на том же уровне, а 5% считали, что уровень коррупции уменьшился.

Вместе с тем 59% опрошенных считают, что Президент Украины несет личную ответственность за коррупционные действия совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича. Еще 30% так не считают, а 11% затруднились определиться со своим мнением.

Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев09.12.25, 09:23 • 71472 просмотра

Евгений Устименко

