Более 67% украинцев фиксируют рост коррупции после вторжения - опрос

Более 67% украинцев считают, что уровень коррупции вырос после начала полномасштабного вторжения россии. Об этом говорится в опросе Киевского международного института социологии, передает УНН.

Детали

Опрос проводился в период с 26 ноября по 13 декабря 2025 года. Было опрошено 1000 респондентов в возрасте 18 лет и старше на подконтрольных правительству Украины территориях.

Для сравнения: в сентябре 2025 года количество тех, кто ощущал рост уровня коррупции, составляло 71%. В то же время 20% респондентов заявили, что уровень коррупции остался на том же уровне, а 5% считали, что уровень коррупции уменьшился.

Вместе с тем 59% опрошенных считают, что Президент Украины несет личную ответственность за коррупционные действия совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича. Еще 30% так не считают, а 11% затруднились определиться со своим мнением.

Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев